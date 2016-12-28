Kerry’den İsrail’e: Tek yol iki devletli çözüm

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, iki devlet esasına dayanan İsrail-Filistin barış anlaşmasının tehlikede olduğunu belirterek İsrail’i uyardı.

Kerry, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde alınan, İsrail’in işgal altındaki topraklardaki Yahudi yerleşimleriyle ilgili kararın Amerikan değerleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Erken saatlerde, ABD’nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump, İsrail’i savunan bir tweet attı ve İsrail’in ‘hor görülmesi ve saygısızlığa uğramasına’ izin vermeyeceğini söyledi.

Trump İsrail’e, göreve başlayıncaya kadar ‘dayanma’ çağrısı yaptı.

Cuma günü ABD, BMGK’daki oylamayı veto etmemiş, çekimser kalmıştı.

‘Barışın tek yolu iki devletli çözüm’

Kerry bu tavrı ardından İsrail’den gelen eleştirilere karşı şunları söyledi:

“İki devletli çözüm, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın tek yoludur. İsrail’in bir Yahudi devleti ve demokratik bir devlet olarak geleceğini sağlama almanın tek yoludur. Bu gelecek şimdi tehlikede.

“Dostlar birbirilerine zor gerçekleri söylemelidirler ve dostluklar karşılıklı saygı gerektirir. Amerika Birleşik Devletleri, tıpkı bizden önceki ABD yönetimlerinin Güvenlik Konseyi’nde yaptığı gibi, değerlerimize uygun olarak oy verdi.

“Uygulanabilir iki devletli çözümün gözlerimizin önünde yıkılmasına izin verirsek İsrail’i hakkıyla savunamayız ve koruyamayız.”

Kerry ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun söylemleri ile eylemlerinin uyuşmadığını da ifade ederek “İki devletli çözümden yana olduğunu söylüyor ancak İsrail tarihinin en sağcı hükümetine başbakanlık ediyor” dedi.

Netanyahu: Kerry önyargılı

Kerry’nin konuşmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise tepkisini yazılı bir açıklamayla dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı’nı önyargılı davranmakla suçlayan Netanyahu, “Yahudi yerleşimlerini takıntı haline getirmiş durumda” dedi.

Netanyahu ayrıca Kerry’i İsrail – Filistin sorununun ‘özünden bahsetmemekle suçladı ve “Filistinlilerin İsrail devletinin varlığına karşı çıkmasına ve sınırlarına saygı göstermemesine çok az değindi” dedi.

BM Güvenlik Konseyi’nde kararında, “İsrail hemen ve tamamen, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim yeri faaliyetlerini durdurmalı” ifadesi yer alıyor.

Ayrıca kararda, İsrail yerleşimlerinin “yasal dayanağının olmadığı” belirtiliyor ve “iki devletli çözümü tehlikeye attığı” kaydediliyor.

İsrail’in 1967 yılından bu yana işgal atlında tuttuğu Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki yaklaşık 140 yerleşim yerinde 500 bine yakın Yahudi yaşıyor.

Doğu Kudüs’teki yeni yerleşim kararı planı oylaması ertelendi

Karar, 14 lehte ve bir çekimser oyla geçti. ABD oylamada çekimser kalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde alınan, İsrail’in işgal altındaki topraklardaki yasa dışı yerleşimlerine son vermesiyle ilgili kararın ‘utanç verici’ olduğunu söylemişti.

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin yasa dışı Yahudi yerleşimlerine son vermesi yönünde kararına karşın, Filistinliler’in hak iddia ettiği Kudüs topraklarına yönelik inşaat planlarını sürdürüyor.

Associated Press’in haberine göre, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, kentin doğusunda binlerce evden oluşacak yerleşim birimlerinin inşasına onay vermeye hazırlanıyor.

Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, Çarşamba günü yaptığı toplantıda bölgede yeni inşaatlara onay verilip verilmeyeceğine dair oylamanın ertelendi.