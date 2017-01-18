Kıbrıs müzakerelerinde Beşli Konferans yapılıyor

Kıbrıs müzakerelerinde garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla geçen hafta Perşembe günü Cenevre’de başlayan Beşli Konferans bugün İsviçre’nin Montreux kentine bağlı Mon Pelören kasabasında devam edecek.

Cenevre’de “Güvenlik ve Garantiler” konusundaki Beşli Konferans dışişleri bakanları düzeyinde başlamıştı ancak Yunanistan’ın hazır olmadığını ileri sürerek ara istemesi üzerine süreç bir hafta aradan sonra Mon Pelören’e taşındı.

“Güvenlik ve Garantiler” konusu teknik heyetler düzeyinde 3 gün boyunca Mon Pelören’de ele alınacak.

Kıbrıs’taki müzakere heyetlerinin yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’den teknik heyetler, dışişleri bakanlarının müsteşar yardımcıları başkanlığında Mon Pelören’de masaya oturacak.

Teknik heyetlerin yürüteceği çalışmalarda, anlaşmazlıkların tespiti yapılacak ve bunların çözümü için çareler üretilecek.

Bu toplantıların ardından ay sonu ya da Şubat ayı başında yine Cenevre’ye gidilecek, “Güvenlik ve Garantiler” başlığındaki müzakereler Kıbrıslı liderler ve muhtemelen garantör ülkelerin başbakanlarının katılımıyla konu en üst düzeyde karara bağlanmaya çalışılacak.

Rum tarafı ve Yunanistan, 1960 Garanti ve İttifak anlaşmalarının güncelliğini yitirdiğini, varılacak bir çözümde garantörlere ihtiyaç olmadığını, adadaki Türk askeri varlığının da gereksiz olduğunu savunuyor.

Türk askerinin tamamen geri çekilmesini isteyen Rum tarafı ve Yunanistan, çok uluslu bir askeri güç konuşlandırılmasını Garanti ve İttifak anlaşmalarının kaldırılmasını istiyor.

Türk tarafıysa kademeli olarak bir miktar asker azaltılabileceğini ancak Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilemeyeceğini, Kıbrıslı Türklerin kendi güvenliğini ve varılacak anlaşmanın garantisini Türkiye’nin varlığında gördüğünü belirtiyor.

Türk tarafı varılacak anlaşmanın işleyişine bakılarak ilk 15 yıl eğer her şey yolunda giderse Garanti ve İttifak anlaşmalarının yeniden gözden geçirilebileceğini belirtiyor.