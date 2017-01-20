Kıbrıslı liderler 26 Ocak’ta toplanacak

Anadolu Ajansı, diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in 26 Ocak’ta Lefkoşa’da bir araya gelerek, Beşli Konferans’ın siyasi düzeyindeki oturumu ile ilgili hususları ele almasının beklendiğini aktardı.

Kıbrıs müzakerelerinde “Güvenlik ve Garantiler” konusunun ele alındığı Kıbrıs Konferansı, İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında devam ediyor.

Cenevre’de varılan mutabakat uyarınca çalışma gruplarının katılımıyla Mont Pelerin’de devam edecek Kıbrıs Konferansı’nın ardından tarafların ay sonunda veya şubat başında dışişleri bakanları seviyesinde yeniden bir araya gelmesi öngörülüyor.

Bakanların katılacağı Kıbrıs Konferansı’nda uzlaşı sağlanması halinde müzakerelere başbakanlar davet edilecek ve süreç bir ileri seviyeye taşınacak.

Ara verilen sürece dün devam edildi

Adadaki soruna çözüm bulmak için 12 Ocak’ta Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen uluslararası konferans, verilen aranın ardından garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile adadaki taraflardan uzmanların katılımıyla dün yeniden başlamıştı.

Konferansa katılan çalışma grubunun yerel saatle 09.00’da başlayan ilk toplantısı 13.00’te sona erdi. Verilen aranın ardından taraflar şu sıralarda günün ikinci ve son toplantısını gerçekleştiriyor.

Dün, toplantıların yanı sıra tüm taraflar arasında gün boyu sürdürülen ikili değerlendirmelerin bugün de devam etmesi bekleniyor.

Kıbrıs sorununun 6 temel başlığından “Güvenlik ve Garantiler” konusunun ele alındığı Kıbrıs Konferansı’nın çalışma gruplarıyla sürdürülen kısmının yarın tamamlanması bekleniyor.

Mont Pelerin’de yapılan çalışmaların konferansın siyasi seviyede devamını etkilemeyeceği, tarafların konumlarını ve yaklaşımlarını netleştirip listelemenin öncelik olduğu öğrenildi.

Türkeş Cenevre’de süreci yakından takip ediyor

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Kıbrıs Konferansı çerçevesinde sürdürülmekte olan çalışma grubunun faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere Cenevre’de bulunuyor.

Türkiye’yi Büyükelçi Gün temsil ediyor

Mont Pelerin’teki Kıbrıs Konferansı’nda Türkiye’yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki heyet, Kıbrıs Türk tarafını ise müzakereci Özdil Nami başkanlığında bir grup temsil ediyor.

Konferans çerçevesinde Nami’nin başkanlık ettiği çalışma grubunda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman Genç ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven yer alıyor.

Kıbrıs müzakereleri, “Ekonomi, Avrupa Birliği, Mülkiyet, Yönetim-Güç Paylaşımı, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler” olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.