Kıbrıslı Şifa, Open Mic UK Ses Yarışması’nda oylarınızı bekliyor

FARUK ESKİOĞLU – Kıbrıs kökenli alinen kızı Şifa Abdullahoğlu (17) Open Mic UK Ses Yarışması finalinde oylarınızı bekliyor… 28 Ocak Cumartesi günü saat 16’da yapılacak final yarışmasında Şifa’ya oy vermek için telefonunuzdan 84222’i arayıp “Open56” yazmanız yeterli.

İngiltere’nin önemli ses yarışmalarından olan Open Mic UK kazananlar, binlerce sterlinlik ödülün yanısıra müzik endüstrisiyle tanışma fırsatı da yakalamış olacaklar. Ayrıca Open Mic UK, kazanan yarışmacılara klip ve albüm sözü de veriyor.

ANNESİNDEN DESTEK ÇAĞRISI

Sultan Abdullahoğlu, kızı Şifa’nın Kingsway College’de müzik okuduğunu belirterek, “İngiltere’deki toplumun Şifa’ya destek vermesini bekliyorum. Yarışmanın yapılacağı cumartesi gün de oy verilebilir” dedi.

Open Mic UK Ses Yarışması’na 10 bin yarışmacının katıldığını vurgulayan Abdullahoğlu, “Şifa 16-20 yaş grubunda yarıştı. Finale kalan 25 kişi arasında yer almayı başardı. Umarım Cumartesi günü toplumun da desteği ile bu yarışmayı kazanır. Onun geleceği ve kariyeri için büyük bir adım olacaktır” diye konuştu.

Sultan Abdullahoğlu, kızı Şifa’nın Eylül ayından bu yana 5 katagoride yapılan 3 elemeyi kendi katagorinsinde geçerek Open Mic UK finaline kaldığını vurgulayarak, “Final yarışması Birmingham’s NEC’de cumartesi günü saat 16’da yapılacak. İsteyen toplum üyeleri bu heyecanlı yarışmaya katılabilirler de” dedi.

Kendisinin Kıbrıs Yeniboğaziçi ve eşinin de Gönendereli olduğunu belirten Sultan Abdullahoğlu, “32 yıldır Londra’da yaşıyoruz. 19 ve 17 yaşındaki iki kızım da Londra’da doğdu” diye devam etti.

İLGİLİ WEB SİTESİ: http://www.openmicuk.co.uk/enter-singing-contest

SULTAN ABDULLAHOĞLU’NUN FACE’İ: https://www.facebook.com/sultan.cubukabdullahoglu?fref=ts