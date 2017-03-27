Kıbrıs’ta Akıncı ve Anastasiadis yeniden buluşacak

Kıbrıs’ta bir aydır kopan müzakerelerin ardından liderler 2 Nisan pazar akşamı sosyal içerikli bir yemekte ilk kez yeniden bir araya gelecek.

BM tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, 2 Nisan’daki yemekte müzakerelerin yeniden başlaması konusunda görüş alışverişi yapacak. Yemekte müzakereleri yürüten BBM arabulucusu Espen Barth Eide de yer alacak.

Rumların Enosis’in okullarda kutlanması kararı nedeniyle kopan Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması konusunda gözler Rum meclisinin 31 Mart’ta alacağı karara çevrildi.

Rum meclisi 31 Mart’taki genel kurulda Enosis kutlama kararını devre dışı bırakacak yasa tasarısını geçirir, ardından da Enosis gününü kutlama listesinden çıkarırsa, Kıbrıs müzakereleri kaldığı yerden yeniden başlayacak.

NTV’nin edindiği bilgilere göre, Türk tarafı Enosis’in kutlanacak günler listesinden çıkarılmasını ve bunun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesini görmek istiyor. Müzakerelerin yeniden başlamasının koşulu, Bu sürecin eksiksiz gerçekleşmesi.

Rum meclisi liderler yemeğine kadar Enosis’le ilgili süreci Türk tarafının beklentileri doğrultusunda eksiksiz tamamlarsa 2 nisan akşamı Akıncı ve Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlayacağını ilan etmesi mümkün olacak.

Türk tarafı, adanın Yunanistan’a ilhakı anlamına gelen Enosis’in okullarda kutlanması yönündeki karara sert tepki göstermiş ve karar ortadan kalkmadıkça müzakerelerin anlamsız olduğunu açıklamıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Enosis kararının resmen ortadan kalkmasının ardından çözüm çabalarının yeniden başlayacağını duyurmuştu.