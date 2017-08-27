Kılıçdaroğlu, 57. Alay’a Saygı Yürüyüşü’ne katıldı

“57. Alay, sabah kalktılar, buğday çorbasını içtiler, şekersiz üzüm hoşafıyla ve yarım ekmekle sabah kahvaltılarını yaptılar ve bugün geldiğimiz yoldan buraya geldiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk onlara ‘Ben size taarruz etmeyi değil ölmeyi emrediyorum’ dedi ve 57. Alay bu topraklarda son buldu. Hayatlarını bu topraklar için verdiler, bayrakları için verdiler. Anneleri babaları çocukları torunları ve bu ülkenin geleceği için verdiler. ‘Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın’ diyen Çanakkale destanı bir anlamda burada yatanların destanıdır, bütün Türkiye’nin destanıdır. Onları rahmetle anıyoruz. Onlar bize güzel bir Türkiye’yi emanet ettiler. Çanakkale destanı Çanakkale’nin geçilmez olduğunu bize anlattı ve bir başka destanı yazdı. O destan Kurtuluş Savaşı destanıydı. 26 Ağustos’ta büyük taarruz başladı ve 30 Ağustos’ta Türkiye bağımsızlığını bir anlamda düşmanları denize dökerek kazandı. Tarihimizi iyi bilmeliyiz.”