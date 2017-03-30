Kılıçdaroğlu: Adalete siyaset bulaşmış olacak

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, anayasa referandumu için ”Bir partinin genel başkanı aynı zamanda hakim tayin edecek. Adalete siyaset bulaşmış olacak. Taraflı bir Cumhurbaşkanı olarak hakim tayin ederse hakime karşı güvensizlik çıkar ortaya” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan’daki anayasa referandumu kampanyası kapsamında İstanbul Beylikdüzü’de muhtarlarla buluşmasında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

”Cumhurbaşkanı tarafsız olursa anlamı başkadır, partizan yani taraflı olursa anlamı başkadır. Tarafsız olursa 80 milyonu temsil eder. Peki partinin genel başkanı olursa 80 milyonu temsil edemez. O zaman tarafsızlık bitiyor taraflı bir süre başlıyor. Vatandaşlarım ne olacak taraflı olsun der. Şu olacak bir partinin genel başkanı aynı zamanda hakim tayin edecek. Adalete siyaset bulaşmış olacak. Taraflı bir Cumhurbaşkanı olarak hakim tayin ederse hakime karşı güvensizlik çıkar ortaya. Hakimin tarafsızlığını bağımsızlığını kaybettiği bir yerde adalet olmaz. Siyasetçinin hakim tayin ettiği yerde adalet olmaz. Değişiklikle başbakanlığı kaldırıyoruz. Niye kaldırıyoruz? Başbakanın görevi var.

”BUGÜNKÜ ANAYASADA DA VAR”

Son günlerde bir tartışma var tartışma değil de aslında bir gerçek var. Deniyor ki ‘Fesih yetkisi yok, Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i fesih yetkisi yok.’ Var. Bugünkü anayasada da var. Diyelim ki seçim oldu hükümet kurulamadı 45 gün içinde hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı diyor ki yeniden seçime gidebiliriz diyebilir. Yeni modelde Meclis mi oldu seçim mi oldu hükümet mi kurulmadı hiçbir gerekçeye bakılmaksızın arzu ettiği zaman Meclis’i feshediyor. Kendisi de seçime gidecek doğru.

”BEN SENİ KABUL ETMİYORUM’ DİYECEK”

Kendisi kendisini feshedebilir. Neden? Halk seçti kendisi diyebilir ki ben seçime gitmek istiyorum diyebilir. Meclis de kendi iradesiyle kendisini feshedip seçime gidebilir. Erken seçim olmadı mı oldu? Kim verdi kararı TBMM verdi. Şimdi erken seçim kararını bir kişi verecek süresi dolmadan feshedecek ben seni kabul etmiyorum diyecek. Bu doğru değil. O nedenle sandığa giderken oturup düşünmemiz lazım. Demokrasiyi savunmamız lazım.

”YARIN BAŞKA BİR BAŞKAN GELİR O ZAMAN ATAR”

Soru sordum kaç tane başkan yardımcısı olacak? Belli değil. Diyorlar ki ‘1-2 bilemedin 3 tane.’ Nerede yazılı? Kimin takdirine bağlı? Başkanın. İsterse 81 ilde il başkanlarını başkan yardımcısı atayabilir engel yok. Dünyadaki örnekleri nedir? Afganistan’da iki başkan yardımcısı vardır üçüncü başkana kimse izin vermez. Türkiye’de sınır yok. 18 madde var gösterin. ‘Bugünkü başkan atamaz.’ Yarın başka bir başkan gelir o zaman atar.

”KAÇ TANE BAKAN OLACAK?”

Aklımızı kullanacağız oyumuzu ona göre kullanacağız. Ülkenin geleceği bir kişiye emanet edilemez. Kaç tane bakan olacak? 5 bakan 50 bakan 100 bakan 1000 bakan veya hiç bakan yok. Bütün bu yetkileri veriyoruz başkana. Kaç bakan olacağına bir kişi karar verecek. Bugünkü modelde kaç bakanlık olacağına TBMM karar verir. Kanun gelir bakanın görevleri müsteşarın görevleri hepsini TBMM belirler. Bir kişinin keyfine göre bakanlık kurulamaz.”