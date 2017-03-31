Kılıçdaroğlu: Asıl bu sistem geçerse çift başlılık olacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Burdur’da konuştu. Kılıçdaroğlu anayasa referandumu ile ilgili, “Çift başlılık var diyorlar, asıl bu sistem geçerse çift başlılık olacak” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

“Çift başlılık var diyorlar. Bir tane başbakan, bir tane cumhurbaşkanı var. Nerede çift başlılık? Asıl bu sistem geçerse çift başlılık olacak. Hem cumhurbaşkanı hem partinin genel başkanı olacak. İki başlı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sayın Binali Yıldırım ayrı telden çalar mı? Çalmaz.

Ekonominin içinde bulunduğu duruma bakın. İşsizlikle ilgilenen var mı? Alanya’da esnaf turist duasına çıkmış. Herkesle kavga çıkarsa, turist gelmez. Sandığa gideceğiz. Anayasa değişikliği referandumunu oylayacağız. Bunun partilerle alakası yok.

Hayır çıkarsa sosyal yardımlar kesilir diyorlar. Niye kesilsin aynı hükümet yerinde. Evet çıkarsa Türkiye sonu belli olmayan bir sürecin içine girmiş olur. Siz freni olmayan bir otobüse çocuklarınızı bindirir misiniz? Hiçbir bakan TBMM’ye hesap sormayacak. Meclisle saray arasına kocaman bir duvar açılacak.

Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili bütün yetkileri başkana veriyor. Bir kararnameyle muhtarlıkları kapattı. Muhtarları da biz seçtik. Kaldıramazsanız diyorsanız hayır diyeceksiniz.

Bu konuşmaları bir partinin genel başkanı olarak yapmıyorum. Anayasalar vatandaşın geleceğini güvence altına alan uzlaşma belgeleridir. Vatandaşların geleceği bir kişiye emanet edilmez. 80 milyonun geleceğini bir kişiye emanet edeceğiz diyorsanız, evet oyu kullanacaksınız.

Bir kişiye bu kadar yetki verirseniz. Herhangi bir organizyon bir kişiyi ele geçirirse 24 saatte Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ele geçirirsiniz. Paralel devlete gerek yok.

Büyük Ortadoğu projesini iyi düşünün. Evde bile karar alınırken çoluk çocuk oturup karar verirsin. Kılıçdaroğlu doğruyu konuşmuyor diyorlar. Gel oturalım televizyon programında konuşalım. Cesaret edemiyorlar.

Devletin forsunu, arabasını, uçağını, televizyonunu kullanıyorlar ama eveti bir türlü anlatamıyorlar. Bu memleket hepimizin.”