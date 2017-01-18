Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile MHP Lideri Bahçeli, anayasa teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesi Meclis’te bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ”Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı kendileriyle paylaştım” ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün başlayacak anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesi iki muhalefet lideri bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, Meclis’teki makamında ziyaret etti. Randevu talebi CHP Lideri Kılıçdaroğlu’dan gelirken, saat 12.00 sularında başlayan görüşme baş başa gerçekleşti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarının karşısına çıktı.

KILIÇDAROĞLU: KAYGILARIMI PAYLAŞTIM

MHP’nin, Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın Başkan’ı ziyaret ettim, lütfedip kabul ettiler” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarını paylaştığını vurgulayarak, Bahçeli’ye teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makamının kapısında uğurlayan Bahçeli’ye de bir değerlendirmesinin olup olmadığı soruldu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun gereğini söylediğini belirtti.