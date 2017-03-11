Kılıçdaroğlu: Bayrağını, ülkeni, çocuklarını seviyorsan…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Karadeniz dernek, federasyon ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu.

CHP Lideri’nin gündeminde 16 Nisan’daki anayasa referandumu vardı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

”Yetkiler bir kişiye verilemez. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir model yoktur. Bir kişiye devletin kaderi teslim edilemez. Neyi dayattıklarının farkında mıyız? Kimin isteği üzerine bunlar gerçekleşiyor? Acaba Milli Kurtuluş Savaşı’nda elde edemediklerini bu anayasa değişikliği ile mi elde etmeye çalışıyorlar? Rejim değişikliği yok diyorlar. Bugünkü rejimde bütün yetkiler bir kişiye verilmiş mi? Verilmemiş. Biz 1923’te cumhuriyeti kurduk. İran’da da Suriye’de de cumhuriyet var. Tek adam rejimleri bir ülkeye kan getirir gözyaşı getirir. Bakın Libya’ya ortada Kaddafi kaldı mı? 80 milyon vatandaşıma sesleniyorum. Bayrağını ülkeni çocuklarını seviyorsan Türkiye’yi yeni maceraların içine sürükleme.

Yenikapı ruhuna sahip çıkan tek kişi bu karşınızda gördüğünü kardeşinizdir. 16 Temmuz’da ne dediysem Yenikapı’da ne dediysem bugün de aynı şeyleri söylüyorum.

‘Hayır’ çıkarsa CHP hemen Cumhurbaşkanı’nın istifasını isteyecek’ diyorlar. Hayır çıktığı zaman biz niye cumhurbaşkanını istifasını isteyelim? Cumhurbaşkanını halk seçti süresi var mı? Var. 2019’a kadar görevini yapacak. Bu kadar basit.

Bir arkadaşım söyledi ben ‘Evet’ oyu kullanmayı düşünüyorum ama beni ikna edebilir misnizid iye spdı. Bugünkü modelde Sayın Cumhurbaşkanı yurtdışına gittiğinde yerine TBMM Başkanı vekalet eder. TBMM Başkanı seçimle gelmiştir. TBMM aynı zamanda bütün gruplar karşısında tarafsızdır. Bu anayasa değişikliği geçerse TBMM Başkanı Sayın Başkan bir yere gittiğinde onu teslim edemeyecek. Kim temsil edecek? Belki amcasının oğlu veya asker arkadaşı. Bizim tarihimizde seçimle gelmeyenin yetkili olduğu dönemler darbe dönemleridir. Başkan bir yere giderken onu temsilen seçimle gelmeyen birinin vekalet etmesi doğru değil.”