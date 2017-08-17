Kılıçdaroğlu: Beni tasfiye etmeye çalışıyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle buluştu.

CHP liderinin “Beni tasfiye etmeye çalışıyorlar” dediği buluşmada konuşulanları, Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik gazetesine taşıdı.

İşte Kılıçdaroğlu’na yöneltilen sorular ve yanıtları:

Cumhurbaşkanı’nın sanki soruşturmanın size uzanabileceği yönünde bir demeci oldu. Tutuklanırsanız tavrınız ne olur?

(CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR’larıyla Suriye’ye silah taşındığına dair haberi Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği iddiasıyla 25 yıl hapis verilip tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu soruşturmanın Kılıçdaroğlu’na uzanabileceğini söylemişti.)

Erdoğan yaptığı açıklamayla aslında büyük bir itirafta bulunmuştur. ‘Ben savcılara, hakimlere talimat veriyorum’ diyor. Türkiye’de yargı bağımsız değildir, siyasi otorite yargıyı toplumu sindirmek için sopa olarak kullanıyor. Erdoğan muhalefeti dizayn etmeye çalışıyor. Şimdi Enis Bey, casuslukla suçlanıyor. Türk adalarına Yunan bayrağını Enis Bey çekmedi, Kozmik Oda’ya FETÖ’nün adamlarını Enis Bey sokmadı.

Devletin milyonlarca gizli belgesini FETÖ’ye Enis Bey teslim etmedi. Eğer casus aranıyorsa devletin bütün sırlarını, Kozmik Oda’yı FETÖ’ye açan ve o bilgileri FETÖ’ye elleriyle teslim edenler gerçek casuslardır.

Enis Bey’in hiçbir suçu yoktur. Mahkeme dosyasında da Enis Bey’i suçlayacak tek bir belge dahi yoktur. Ağrıma giden eşinin ve kızının saldırı altında tutulmasıdır. Anayasa Mahkemesi kararı gayet açık “Bu MİT TIR’larıyla ilgili olarak bir devlet sırrı değildir” diyor. Herkesin bildiği şey devlet sırrı mı olur Allah aşkına. Bu; Balyoz ve Ergenekon davalarına benzeyen bir kumpas davasıdır. Benzer bir kumpası CHP’ye kurmak istiyorlar. CHP’yi susturmak istiyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz susmayacağız.

Soruşturmayla karşı karşıya kalacağınızı düşünüyor musunuz?

Kalırım ya da kalmam bilmiyorum ama hiçbir koşulda boyun eğmeyiz. Onların savcıları, hakimleri, polisi olabilir. Başımız dik, onurlu gezeceğiz. Biz yurtseveriz, vatanını, ülkesini satanlar, ülkenin bütün sırlarını terör örgütlerine verenler asıl hesap vermesi gerekenlerdir. Sizi tasfiye mi etmeye çalışıyorlar? Öyle anlaşılıyor.

MİT TIR’ları belgelerini sizin talimatınız ile Enis Bey’in verdiği yazıldı. Doğru mu?

Hayır, kim söylüyor. Niye belgesini koymuyorlar ortaya?

Sivil darbe söyleminde aynı noktada mısınız?

İki 15 Temmuz var; halkın ve Saray’ın 15 Temmuz’u. Darbe girişimi var, FETÖ yaptı, 250 şehidimiz var, tereddüdümüz yok. Karşı çıktığımız sarayın, halkın 15 Temmuz’undan yararlanarak karşı darbe yapmasıdır, sivil bir darbeyi hayata geçirmiş olmasıdır. Parlamento devre dışı bırakıldı. Yargı bağımsızlığı kalmadı. 12 Eylül’de ne olduysa aynı şeyler oluyor.

2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacak mısınız?

Bugünden geleceğe yönelik kesin konuşmak mümkün değil. Aday, kuvvetler ayrılığına inanacak, tarafsız olacak. Demokratik, özgürlükçü parlamenter sistemi savunacak. Bu çerçevede elbette bakacağız; toplum kimi arzu ediyor, ‘Hayır’ bileşenleri, diğer partiler ne diyor. Partili cumhurbaşkanı olmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte sizce nasıl bir strateji izleyecek?

Bahsettiğim niteliklere sahip bir cumhurbaşkanı adayı karşısında kaybedeceğini gayet net biliyor. 2019’a giderken her türlü hukuk dışı yolu deneyecek. Rakip gördüğü herkese, salt ben, salt Meral Akşener değil. Kimi engel görüyorsa, tasfiyesini isteyecektir, onu sağlamaya çalışacaktır. Ama asla başarılı

olamayacak…