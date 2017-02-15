Kılıçdaroğlu: Binali Bey de Devlet Bey de hayal kırıklığına uğradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin AYM’ye gitmeme kararına ilişkin AK Parti ve MHP’den yapılan açıklamaları eleştirdi.

Kararın bazı çevrelerde hayal kırıklığı yarttığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Öyle görünüyor ki Binali Bey de Devlet Bey de hayal kırıklığına uğramışlar” dedi.

İstanbul’da konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Referandum sonucunda hayır çıkarsa ne olur? Ülkede bir kaos mu çıkar? Sayın Cumhurbaşkanı görevine devam edecek. Başbakan görevine devam edecek. TBMM yasa yapmaya devam edecek. Türkiye yoluna devam edecek. Sandığa giderken vatandaşların bunu düşünmesini istedim. AYM’ye gitmeyeceğimiz açıklaması belirli çevrelerde hayal kırıklığı yarattı. Bunu koz olarak kullanacaktı. Biz millete güveniyoruz. Sorun, CHP, AK Parti, MHP sorunu değil. Kararı millet verecektir.

Milletin sağduyusuna güveniyoruz. Milletimiz yetkinin tek bir elde toplanmasının nelere yol açacağını biliyoruz. Öyle anlaşılıyor ki Binali Bey de Devlet Bey de hayal kırıklığına uğramışlar. Biz milli iradeye güveniyoruz, biz halkımızın iradesine güveniyoruz.

SALDIRIYA UĞRAYAN BAŞÖRTÜLÜ KIZA ZİYARET

Maltepe’de başörtülü bir lise öğrencisinin darbedilmesine de değinen CHP lideri, “Hiç kimsenin giyim tarzıyla uğraşmak gibi bir düşünceyi, hiç kimse kafasından dahi geçirmemelidir. Herkes bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında özgürce gezebilmelidir. Herkesin giyimine, kuşamına herkesin saygı duyması gerekir. Ben de öğleden sonra aileyi ziyaret edeceğim, kız kardeşimle tanışacağım, onun da sorunlarını dinleyeceğim” diye konuştu.