Kılıçdaroğlu “hayır çıkarsa ne olur”u anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumuna doğru konuştu. Kılıçdaroğlu, “Hayır oyu çıkarsa ne olur?” sorusunu sordu ve yanıtlarını verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu’da konuştu. 16 Nisan referandumuna doğru görüşlerini aktaran Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Çift başlılığı kaldırdık deniyor. Hem parti genel başkanı hem başkan olacak. Şu soruyu kendinize sorun. Bir partinin genel başkanı hakim ve savcı tayin etsin mi etmesin mi?

Hayır oyu çıkarsa ne olur? Şu olur. Türk milletinin ‘biz demokrasiye bağlıyız’ söylemi tescillenmiş olur. Cumhurbaşkanı biz seçtik, 2019’ a kadar görevinde kalacak denmiş olur. Başbakan görevini yapacak, muhalefet partilerinin genel başkanları da seçilmiştir görevlerini yapacaklar denir. TBMM seçildi, fesh yetkisi vermiyoruz, herkes yerinde olacak mesajı verilir. Bizim dünya kadar sorunumuz var; fındık üreticisinini, şeker pancarı üreticisinin, esnafın sorunları var.

Kardeşim bu memleketin sorununu çözün mesajı vereceksiniz. ‘Hayır’ın hayırlı tarafı vardır, ‘evet’in de vebali vardır…

Her biriniz torunlarınıza gidip ‘bu ülkede demokrasiyi askıya almak istediler, biz hayır dedik’ diyeceksiniz… Benim bir sorumluluğum var ve bunu her aşamada yerine getirmeye çalışıyorum… ‘Evet’ çıkarsa ilk yapacakları iş 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık vermek. ‘Hayır’ çıkarsa veremeyecekler. ‘Versinler, benim çocuğum işsiz kalacak’ diyorsanız mesele yok. Tercih sizin. Bu kadar açık ve net.

Türkiye bir maceranın içine sokulmamalı. Büyük ve saygın bir ülke Türkiye. Hukukun üstünlüğünden ve ve demokrasiden gelir bu büyüklük… Bize düşen görev demokrasiyi savunmak. En gelişmiş 20 ülke, ABD hariç, hepsi parlamenter sistemle yönetiliyor. En alttaki 20 ülkeye bakın, hepsi başkanlık sistemiyle yönetiliyor…”