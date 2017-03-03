Kılıçdaroğlu’dan Almanya tepkisi

İstanbul’da konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, anayasa referandumuna değindi. Hayır çıkarsa Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın görevine devam edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Hayır çıkarsa Binali Bey’e yardım etmiş olacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, bakan Bozdağ ve Zeybekçi’nin programını iptal eden Almanya’ya da tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Sivas dernekleri, federasyonları ve vakıflarının temsilcileriyle buluştu.

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Ekonomide istikarar olacak! Enflasyon oranları bugün açıklandı, çift haneli rakamlara gidiyoruz. Ülkeyi tek parti yönetiyor, karar alıyorlar mı alıyorlar, istedikleri kanunu çıkarıyorlar mı çıkarıyorlar.

O halde neden başkanlık sistemi. Hayır çıkarsa ne olacak? Hayır çıktığı zaman cumhurbaşkanı bir dahaki seçimlere kadar görevini sürdürecek. Başbakan mı düşecek? Hayır görevini yapmaya devam edecek. Meclis de görevini yapmaya devam edecek.

“BİZİ BÜYÜK BİR MACERA BEKLİYOR”

Ama evet çıkarsa bizi büyük bir macera bekliyor. Sonu belli olmayan büyük bir macera. Başbakanlığı neden kaldırıyoruz? Kaldırmayalım. Hayır çıkarsa Binali Bey görevine devam edecek. Hayır dediğimiz zaman ne olacak? Binali Bey’e yardım edeceğiz. Binali Bey başbakanlık koltuğunda oturacak, yine ülkenin sorunlarıyla ilgilenecek.

“TUZAĞA DÜŞMEYİN”

Bu kadar sorun varken neden başkanlık sistemiyle ilgileniyoruz birinin çıkıp bize bunu anlatması lazım. Evet deyin, neden evet diyeceklerini de anlatamıyorlar. toplumu kutuplaştırmaya çalışıyorlar, sakın bu tuzağa kimse düşmesin. Bu bir referandum, sadece bugünü değil geleceği de ilgilendiriyor. Burada kutuplaşmaya gitmek, kavga etmek değil bir araya gelip makul bir şekilde konuşmamız lazım.

“CUMHURBAŞKANI TARAFSIZ OLMALI”

Siz cumhurbaşkanının taraflı mı tarafsız mı olmasını istersiniz? Cumhurbaşkanı tarafsızsa devletin sigortası olur. Cumhurbaşkanı taraflı olursa o devletin sigortası olmaz. Taraflı olursa cumhurun başkanı olamaz. Cumhurbaşkanı 80 milyonu temsil eder. Oy versin, vermesin. Yapılan değişikliğin ileride ne tür sonuçlar doğuracağını görmemiz lazım. Sandığa giderken düşünerek gidin. Çünkü demokrasiyi mi yoksa her türlü yetkinin bir kişiye verildiği bir tek adam yönetimini mi istiyoruz? Bunun partilerle ilgisi yok. Anayasanın parti ile bir ilgisi var mı?

Anayasa değişikliği kabul edilirse bir partinin genel başkanı AYM’nin 15 üyesinden 12’sini tayin edecek. Sonra da burası adalet dağıtıyor diyeceğiz. Bu değişikliğin topluma hangi faturaları getirdiğini bilmemiz lazım. Olay birlikte oturma ve birlikte düşünme olayıdır.

ALMANYA’YA TEPKİ

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden iki milletvekili Almanya’da konuşacak, konuşmaları iptal edilmiş. Asla ve asla doğru değildir. Hem dünyaya demokrasi dersi verirsiniz hem bir partinin iki bakanı konuşmak ister siz bu konuşmayı şu veya bu gerekçeyle yasaklarsınız. Asla doğru bulmuyoruz. Onlar da çıkmalı kendi düşüncelerini açıklayabilmeli. Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilmelidir

Biz neden Adalet ve Kalkınma Partisi’nden iki bakan Almanya’da konuşturulmadı diye itiraz ediyoruz. Çünkü biz demokrasiyi savunuyoruz. Onun için zaman ayrışma kutuplaşma zamanı değildir. Biz çocuklarımızı düşüneceğiz.

“BU YETKİ ATATÜRK’E VERİLMEDİ”

Milli iradenin tecelli ettiği TBMM’yi bir başkanın kararıyla feshedebiliyoruz. Buna vicdanınız razı mı? 80 milyon vatandaş TBMM’ye milletvekili gönderir. 1 kişinin iradesi çıkıyor hiçbir gerekçe göstermeden Meclis’i feshediyor. Bu yetki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e verilmemiştir. Şimdi biz makarayı tersine çeviriyoruz. Hem milli irade diyeceğiz hem de biri çıkacak Meclis’i feshettim diyecek. Bu memleket meselesi. Bunun Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir ilgisi de yok. Biri başkan seçilir çok makul insandır ama diğeri gelir makul değildir.

“EVET DEMENİN VEBALİ AĞIRDIR”

Bu anayasa değişikliği kabul edilirse TBMM Başkanı cumhurbaşkanına vekillik edemeyecek. Bir yardımcısı vekillik edecek. Yani milli iradenin seçmediği bir kişi ülkeyi yönetecek. Başkan seçtik diyelim kaç yardımcısı olacak? Hiç belli değil. Mesele memleket meselesi parti meselesi değil. Meseleye memleket meselesi olarak bakmazsak tuzağa düşeriz. Hayırları çoğaltmamız lazım diyorsanız, evet demenin vebali ağırdır.

“DEVLETİ 24 SAATTE ELE GEÇİREBİLECEKLER”

Bütün yetkiyi veriyoruz. Hata yaparsa ne olur, kandırılırsa ne olur? Fethullah Gülen’in devleti ele geçirmek için 40 yıldır uğraştığını söylüyorlar. Bu anayasa değişikliği gerçekleşirse bir devleti en geç 24 saatte ele geçirebileceksiniz. Neden? Başkana KHK yetkisi veriyorsunuz.

MUHTARLARA ÇAĞRI

Şu anda kimsenin can güvenliği yoktur. Bu anayasa değişikliği gerçekleşirse bir KHK ile başkan herkesin malına mülküne el koyabilir. Bir gecede bütün muhtarlıkları kapatabilir. Bütün muhtar arkadaşlara sesleniyorum. Çünkü muhtar seçimleri demokrasinin en güzel tecelli ettiği seçimlerdir.

“TEHLİKENİN BÜYÜK OLDUĞUNU GÖRMELİYİZ”

Oyunuz ne olursa olsun başımın üstünde. Ama ne olursa olsun sandığa gitmeniz gerekiyor. 16 Nisan önemlidir. Türkiye’nin bekası açısından önemlidir. Bir kişiyi kandırdığınızda koskoca bir Türkiye’yi ele geçiriyorsunuz. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu görmemiz lazım.”