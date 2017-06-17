Kılıçdaroğlu’dan Topbaş’ın damadı hakkında yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün üçüncü gününe başlamadan önce gazetecilerle yaptığı konuşmasında, “Ömer Faruk Kavurmacı için verilen tutuklama kararını doğru bulmuyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ’Adalet Yürüyüşü’nün 3. gününe başlamadan önce açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, FETÖ/PDYnin iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturmanın sanıkları arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaşın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması ile ilgili olarak “Kavurmacı’nın tekrar tutuklanması kararını doğru bulmuyorum. Yargıda çifte standart olmamalı. Aslolan tutuksuz yargılamadır” dedi.