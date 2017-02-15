Kim Jong-nam’ı kim öldürdü?

Kuzey Kore liderinin üvey kardeşi Malezya’da öldürüldü.. İngiltere basını, Kim Jong-nam’ın (46) şüpheli ölümünden üvey kardeşi Kuzey Kore lideri Pyongyang’ı sorumlu tuttu…

Kim Jong-nam’ın Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki havaalanında uçak beklediği sırada öldürüldüğü açıklanmıştı.

Financial Times gazetesi, Kim’in güç savaşı nedeniyle Pyongyang tarafından öldürülmüş olabileceğine ilişkin iddialar olduğunu yazdı. Malezya Polisi, Kim’in havaalanında Macau’ya gitmek için uçak beklediği sırada yüzüne sıvı içeren bir bez parçası tutulmak suretiyle saldırıya uğradığını doğrulamıştı.

Gazete “Kim Jong-nam bir zamanlar babaları Kim Jong-il’in varisi olarak görülüyordu, ancak sahte bir pasaportla Disneyland’a giderken Tokyo’da gözaltına alınınca gözden düştü” dedi.

Financial Times ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un göreve geldikten sonra gücü kendi elinde toplamak için harekete geçtiğini yazıyor. Bir zamanlar ülkenin en önemli ikinci ismi olarak görülen Kim Jong-un’un eniştesinin önce Komünist Parti’den atıldığını, ardından idam edildiğini hatırlatıyor.

Güney Kore’deki Yonsei Üniversitesi’nden profesör Youngshik Bong eğer Pyongyang’ın bu ölümün arkasında olduğu kanıtlanırsa “Bu Kim Jong-un’un Kuzey Kore sisteminin her köşesinde mutlak kontrolünün olacağı anlamına gelir” diyor.

Ancak Profesör bunun, Kuzey Kore liderinin zayıf görünmeden ABD Başkanı Donald Trump ile anlaşmaya gitmesinin önünü açabileceğini de belirtiyor.

‘Saldırganların izini bulmak zor’

Guardian gazetesi ise Malezya’nın Kuzey Kore ile ilişki içinde olan birkaç ülkeden biri olduğuna ve iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak vizesiz seyahat edebilmeleri nedeniyle saldırganların izini bulmanın güçlüğüne dikkat çekiyor.

Gazete, Kim Jong-nam’ın üvey kardeşi başa geçtikten bir kaç hafta sonra ülkenin “dış dünyaya fıkra gibi geliyor” dediğini hatırlatıyor. Kim’in ülkede yönetimin babadan oğula geçmesine karşı olduğunu söylemesi de gazetede yer alan başka bir detay.

Times gazetesi ise “Tiranın kardeşi zehirli spreyle öldürüldü” başlığını taşıyor. Gazete Kim Jong-nam’ın 2012 yılında verdiği bir röportajda “Kim Jong-un rejimi çok dayanmaz. Reform yapılmazsa, Kuzey Kore çökecektir” dediğini yazıyor.