Kim Jong-nam’ın katil zanlısı: Kamera şakası yapılıyor sandım

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un üvey kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Endonezyalı kadın, “Kamera şakası olduğu söylendi. Yüzüne bebek yağı sürmem istendi, Bunun için de 90 dolar verdiler” dedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un üvey kardeşi Kim Jong-nam’ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Endonezya vatandaşı Siti Aisyah isimli kadın, suçlamaları reddetti.

Olayı kamera şakası sandığını iddia eden kadın, “Benden Kim’in yüzüne bebek yağı sürmem istendi. Bunun için 90 dolar aldım” diye konuştu.

Kim Jong-nam’a yapılan otopside ölüme sinir gazının neden olduğu tespit edilmişti.

Maleyza polisi, yüksek derecede zehirli maddenin Kim Jong-nam’ın gözünden ve yüzünden vücuda girdiğini açıkladı.

Suikastte kullanılan “VX sinir gazı”, Birleşmiş Milletler tarafından kitle imha silahı olarak sınıflandırılıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kardeşi Kim Jong-nam, Malezya’da havaalanında uğradığı suikast sonucu öldürülmüştü.