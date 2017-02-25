Kim Jong-nam’ın katil zanlısı: Kamera şakası yapılıyor sandım

Olayı kamera şakası sandığını iddia eden kadın, “Benden Kim’in yüzüne bebek yağı sürmem istendi. Bunun için 90 dolar aldım” diye konuştu.
Kim Jong-nam’a yapılan otopside ölüme sinir gazının neden olduğu tespit edilmişti.
Maleyza polisi, yüksek derecede zehirli maddenin Kim Jong-nam’ın gözünden ve yüzünden vücuda girdiğini açıkladı.
Suikastte kullanılan “VX sinir gazı”, Birleşmiş Milletler tarafından kitle imha silahı olarak sınıflandırılıyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kardeşi Kim Jong-nam, Malezya’da havaalanında uğradığı suikast sonucu öldürülmüştü.