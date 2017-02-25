Kim Jong-nam’ın katil zanlısı: Kamera şakası yapılıyor sandım

Yazar.. acikgazete -
PAYLAŞ
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un üvey kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Endonezyalı kadın, “Kamera şakası olduğu söylendi. Yüzüne bebek yağı sürmem istendi, Bunun için de 90 dolar verdiler” dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un üvey kardeşi Kim Jong-nam’ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Endonezya vatandaşı Siti Aisyah isimli kadın, suçlamaları reddetti.

2017-02-20T133442Z_2108692648_RC14F6DC38D0_RTRMADP_3_NORTHKOREA-MALAYSIA-KIM.JPG

Olayı kamera şakası sandığını iddia eden kadın, “Benden Kim’in yüzüne bebek yağı sürmem istendi. Bunun için 90 dolar aldım” diye konuştu.

Kim Jong-nam’a yapılan otopside ölüme sinir gazının neden olduğu tespit edilmişti.
Maleyza polisi, yüksek derecede zehirli maddenin Kim Jong-nam’ın gözünden ve yüzünden vücuda girdiğini açıkladı.

Suikastte kullanılan “VX sinir gazı”, Birleşmiş Milletler tarafından kitle imha silahı olarak sınıflandırılıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kardeşi Kim Jong-nam, Malezya’da havaalanında uğradığı suikast sonucu öldürülmüştü.

İLGİLİ HABERLERYAZARIN DİĞER YAZILARI

CEVAP VER