Kim’den bürokratlara tembellik suçlaması

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bürokratları “tembel tembel oturmakla” suçladı. Kuzey Kore lideri, İşçi Partisi’ni bürokrasideki tembellik ve yanlış davranışlarla mücadeleye çağırdı.

Devlet haber ajansı KCNA, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un komünist rejim ideolojisine ve ülkedeki siyasi sistemin kutsal amacına odaklanmayan parti yetkililerini tembellik yapmakla suçladığını duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim, Kuzey Kore İşçi Partisi’nin bir kurul toplantısında yaptığı kapanış konuşmasında, “Bürokrasi, görevini kötüye kullanma, yolsuzluk ve diğer yanlış davranışların temel nedeni haline gelmiştir. Bu da İşçi Partisi’ne ve devletin resmi ideolojisine çok büyük zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

Parti üyelerini bürokrasideki tembellik ve yanlış davranışlarla kararlı şekilde mücadele etmeye çağıran Kim, partililerin “güçlü bir sosyalist ülke inşa etmekteki” rolünün altını çizdi.