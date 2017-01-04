Kimsenin hayat biçimi sistematik tehdit altında değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’ya düzenlenen saldırının amacının değerler üzerinden çatlak oluşturmak olduğunu söyledi.

Ankara’da 33. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, “Bir kez daha söylüyorum: Türkiye’de kimsenin hayat biçimi sistematik bir tehdit altında değildir” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buna asla müsaade etmeyiz. Buna 14 yıllık iktidarımızda döneminde fırsat vermedik. Aksini iddia eden varsa somut örnekleriyle bunu ortaya koymak mecburiyetindedir…

“Hayatı, Türkiye’yi bir kesimin diğerleri üzerinde tahakküm kurduğu bir ülke haline getirmek isteyenlere karşı mücadeleyle geçmiş şahsımdan başka, farklı bir davranış bekleyenler daha çok beklerler. Çünkü biliyorum ki dünyadaki ve ülkemizdeki herkesin aynı hayat biçimine sahip olma mecburiyeti yoktur.

“Ezan okunmasına tahammül edemeyenlerin müezzinin üzerine yürümesi ne kadar yanlışsa, namaz kılmayana karşı zor kullanılması da aynı derecede yanlıştır.”

Reina’ya düzenlenen ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün üstlendiği silahlı saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş, 71 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının ardından bazı çevreler, Türkiye’de yılbaşının kutlanmasına karşı bir süredir yürütülen kampanyalara dikkat çekmişti.

Olay yerinde silahını bırakarak kaçan saldırganı bulmak için çalışmalar sürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıyı düzenleyen kişinin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.