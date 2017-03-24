Kırık dökük anılar Petit Coin Art Cafe’de

Fotoğraf sanatçısı Vehbi Koca, Kuzey Londra’da “Kırık Dökük Anılar” adını verdiği ve 18 parçadan oluşan bir fotoğraf sergisi açtı.

17 Nisan’a kadar, Petit Coin Art Café’de 193 Stoke Newington Church Street, N16 0UL’ adresinde görülebilir. Geçtiğimiz hafta çok sayıda davetlinin katılımıyla serginin açılışını gerçekleştiren başarılı fotoğraf sanatçısı sergi ile ilgili şunları söyledi: “Fotoğraf, sadece hayatı kaydetmek, belgelemek değildir.

Deklanşöre bastığınızda, yaşadığınız tecrübeleri hafızanıza kaydedersiniz ve aynı zamanda paha biçilmez anılar yaratıp, hayal gücünüzün zenginliği ölçüsünde, çok farklı dünyalara kapılar açarsınız. O yüzden, ‘neden fotoğraf’ çektiğinizi bilmek zorundasınızdır. En azından benim fotoğraf çekmemdeki temel amaçlardan biride budur, ‘iz bırakmak’’.

Bir köprüdür çektiğiniz fotoğraf, şimdiki zamanla, sizin gelecekte var olmadığınız bir zaman dilimine tanıklık eder ”Koca, 18 parça fotoğraf çalışmamdan oluşan sergimde, İngiltere ve Türkiye’den çektiğim işlerim yer almaktadır. Sergide yer alan çalışmalarımın, tek tek, her birisinin benim için özel bir anlamı ve değeri vardır.

Bu sergide yer alan işlerimde, fotoğrafın teknik zenginliklerini uygularken, aynı zamanda, yaratıcı yanının da sınırlarını zorladığımı düşünüyorum. Örneğin, deniz kıyısındaki kırık dökük tekneler göçmenlik sorunlarını işler ve yurdundan koparılmış insanları ifade ederken, ellerinde kitap tutan insan fotoğrafı ise, ‘aklı, bilgeliği ve ‘bilginin’ önemini vurgular.

‘Perfection’ yani mükemmeliyet adını verdiğim çalışmam ise, yaşamın akıcılığını ve her şeyin bir büyük sirkülasyonun parçası olduğunu ve muhteşem bir düzenin hayatı yönlendirdiğini vurgular” dedi.