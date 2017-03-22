“Koalisyon Rakka’da okul vurdu: 33 ölü”

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü DAEŞ’in kontrol ettiği Rakka’da bir okulun vurulduğunu açıkladı. ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından yapıldığı tahmin edilen hava saldırısında en az 33 kişi hayatını kaybetti.

Suriye’de insanların sığındığı eski bir okul binası vuruldu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıkladığı bilgilere göre terör örgütü DAEŞ’in elinde tuttuğu Rakka’nın yakınlarındaki okulun vurulmasında en az 33 kişi hayatını kaybetti. Gözlemevi saldırının ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini açıkladı.

Gözlemevi çalışanları olay yerine gittiklerini ve 33 kişinin cesedini enkazdan çıkardıklarını belirtti. Saldırının Pazartesi gecesi gerçekleştirildiği ifade edildi. Okulda bulunduğu bölgede Rakka’dan kaçmak zorunda olan insanların kaldığı açıklandı.