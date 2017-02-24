Kod adı “Kaptan”

İstanbul’da darbe girişimiyle ilgili ana iddianamenin ayrıntılarında FETÖ yapılanması ortaya çıkıyor. İddianamede, örgütün 1 numarası Fethullah Gülen’den ‘Kaptan’ kod ismiyle bahsedildiği ortaya çıktı. İddianamede ayrıca Fethullah Gülen’in askeri okul öğrencilerine yönelik konuşmalarına ilişkin dikkat çeken ifadeler de var.

Hava Harp Okulu’nda Fethullah Gülen’den bahsederken ‘Kaptan’ kod ismi kullanıldığı iddia edildi. İddia, FETÖ ana dava soruşturmasında ifade veren emekli Yarbay Gürol Doğan’a ait.

Bir dönem cemaat içinde yer alıp daha sonra itirafçı olan Doğan, savcılık ifadesinde, Fethullah Gülen’in İstanbul’da bazı Hava Harp Okulu öğrencileriyle buluştuğunu iddia etti.

Gürol Doğan, ‘kaptan’ kod adlı Gülen’in Hava Harp Okulu öğrencilerine yaptığı konuşmada, “Bizim işimiz çok uzun soluklu bir iş. Acele etmeyin ve kendinizi belli etmeyin. Askeriyede, maarifte, emniyette ve yargıda yerimizi alacağız. En az 20-30 sene sonra harekete geçtiğimizde kimsenin yapacak bir şeyi kalmayacak zaten” dediğini öne sürdü.

Yarbay Gürol Doğan’ın ifadeleri, İstanbul’daki FETÖ ana dava iddianamesine girdi. Doğan, Hava Harp Okulu’ndaki toplantıda Akıncı Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’in de olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Evrim aynı zamanda 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından rehin alınan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın, “Beni Fethullah Gülen ile görüştürmek istedi” dediği darbeci general.

Doğan, ifadesinde 2006 yılında Albay Selçuk Başyiğit ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı bahçesinde konuşulanları da anlattı. Doğan, Albay Başyiğit’in kendisine, “Cemaat olarak silahlı kuvvetlerde tümgeneral seviyesine gelindi. Kaptan emir verdiğinde aynı anda havaya kalkacak birçok F16’mız var” dediğini iddia etti.