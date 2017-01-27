Konsey,  Kıbrıslı Türkler’in İngiltere’ye göçünün 100’üncü yılında bir dizi etkinlik yapıyor

MİHRİŞAH SAFA – Konsey Başkanı Leyla Kemal, konferans, anma, tanıma ve tanıtma ve festival gibi etkinliklerle 100’üncü yılın hatırlanacağını belirterek, “Acıdır ki bu göçler 100 yıldır devam ediyor. Buna rağmen Kıbrıs’tan uzakta bizler Kıbrıslı Türkleriz demeye devam ediyor ve edeceğiz” dedi.

LONDRA’da kurulu İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Kıbrıslı Türklerin Britanya, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerine göçünün 100’üncü yılında, bir dizi etkinlik yapmaya hazırlanıyor.

Konsey Başkanı Leyla Kemal’in yaptığı açıklamaya göre, 100’üncü yılın, anma, tanıma ve tanıtma, festival gibi etkinliklerle anılacağını kaydederek, “ Acıdır ki bu göçler 100 yıldır devam ediyor. Buna rağme, Kıbrıs’tan uzakta bizler Kıbrıslı Türkleriz demeye devam ediyor ve edeceğiz” dedi.

GÖÇÜMÜZÜN 100. YILINDA DİMDİK AYAKTAYIZ

Leyla Kemal başkanlığında toplanan Konsey ve Festival Komitesi, şu isimlerden oluşuyor;

“-Konsey Başkanı Leyla Kemal ve Yönetim Kurulu üyelerinden Işık Vedat, Tuğrul Yiğitoğlu, Selda Ziya, Selin Salih, Duygu Tağmaç, Eddie Ertan, Hakan Hüseyin, gecmis Konsey Başkanlarından Aysın Yılmaz, British Turkish Cypriots Association’dan Çetin Ramadan, Ersu Ekrem Limasollular Derneğinden Arife Rıdvan, Türk Futbol Federasyonu’ndan Kemal Soyer, İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’nden Sinem Arıca, Kıbrıs Türk Cemiyeti’nden Emir Osman, Kuzey Londra İslam Vakfı’ndan Tevfik Zekai, Atatürk Okulları’nda Zeliş Özakinsel, Nuriye Mertcan , Kibris Toplum Merkezinden Onur Ibrahim, Oarthorpe Turk Okulundan Ulku Demirel, geçmişte yıllarca Konsey’in Milli Günleri Kutlama Komitesi başkanlığını yürüten Ahmet Havalı, ve Erhan Tahir.”

Konsey’den bu konuda yapılan açıklamada, İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşının sonlarına doğru 27 Kasım 1917’de yayınladığı bir “Krallık Konseyi Emri” ile, Kıbrıs halkına İngiliz vatandaşlığına geçmeleri için iki yıllık bir süre tanıdığı, bunun üzerine Kıbrıs Türkleri’nin büyük bir kısmının , çoğunlukla Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine göç etmeye başladıkları kaydedildi. Basın bildirisinde, “ Acıdır ki bu göçler 100 yıldan beridir devam etmektedir. Buna rağmen, Kıbrıs’tan uzakta BİZLER KIBRISLI TÜRKLERİZ demeye devam ediyoruz ve edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Konsey’den yapılan basın açıklaması şöyle;

“İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, (Konsey) uyeleri ile birlikte, göçümüzün başladığı 100. Yılı içinde Konferans , Anma, Tanima ve Tanitma, Festival gibi çeşitli etkinlikler düzenleme kararı aldı.

100 yıldır gittiğimiz ülkelerde toplumsal varlığımızı koruyarak, oralarda küçük Kıbrısımızı yarattık. Yaşadığımız ülkelerde sanat kültür ve ticaret örgütlerimizi, futbol kulüplerimizi kurarak, beraberliğimizi koruduk ve ayakta kalmayı başardık.

Konsey, Leyla Kemal başkanlığında, Yönetim Kurulu ve üyelerinin kararı ile, Londra’da geniş kapsamlı bir festival organize etmeye hazırlanıyor. Kıbrıs Türk Kültürü, gelenek ve göreneklerinin sergileneceği festivalde, gerek Kıbrıs, gerekse Britanya’da yaşayan iş adamlarımızın ve derneklerimizin tanıtımını sağlamak hedefleniyor.

Gönüllü kişilerden oluşturulan ve ilk toplantısını gerçekleştiren Festival Komitesi, Konsey’e üye olan ve olmayan kurum, kuruluş ve kişilerden oluşmaktadır.

Kıbrıs Türk toplumunun bu güne kadar düzenlediği 100 yılın en büyük etkinliği olması için canla başla çalışmakta olan Festival komitesi aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Bu komiteye katılmak isteyenler bizlere +44 (0) 7496267033 numarasindan komiteye ulaşabilirler.

Festival tarihi 25 Haziran, 2017 olarak belirlenmiştir. Ramazan Bayramının ilk gününe rastlayan bu tarihte tüm halkımızı Göçümüzün 100. Yılında, Ramazan Bayramımızı hep birlikte kutlama heyecanını yaşamaya davet ediyoruz.

Chingford Rugby Club’da Lea Valley Playing Fields, Chingford E4 8AQ Bayram havasını herkese yaşatmak için elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz.

KONSEY VE FESTIVAL KOMITESI”