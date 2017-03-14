Konsey: Oxford Street’deki bina bizimdir

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Başkanı Leyla Kemal, Kıbrıs Türk Cemiyeti’nin (KTC) kullandığı Oxford Street’deki binanın Kıbrıs’ta evkaf tarafından Konsey’e devredilmesini isteyerek “O bira Kıbrıs Türk halkı için alınmıştır. Bina sahibine bize iade edilmelidir” dedi.

Kemal, geçen pazar günü LUndra Toplum Merkezi’nde yapılan Konsey Genel Kurulu’nda başkanlık dönemindeki bir yıllık faaliyetleri anlattı. Toplantıya Konsey çatısındaki dernek yöneticileri katıldı.

Konsey’in çatısına KTC’nin geri döndüğünü belirten Kemal, “Evkaf ile görüşmelerimiz sonrasında bizden istenilen projeyi hazırlayıp gönderdik. Ne yazık ki aramalarımız yanıtlanmadı. TC Kıbrıs’tan sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’e de konuşu yansıtarak desteklerini istedik. KKTC’deki Evkaf’a 100’ncü yıl anmalarına katılarak binayı kuracağımız Vakfa herdiye etmelerini talep ediyoruz” dedi.

Türkeş ile görüşmelerinde toplum nüfusunun saptanması için projeler geliştirilmesini istediklerini belirten Kemal, gelecek faaliyetleri arasında Oxford Street’deki binanın yeni kurulacak Vakfa devredilmesi ve Kıbrıs’tan göçün 100’ncü yıl dolayısıyla anma günlerinin organize edilmesini saydı.

Kemal 100’ncü yıl etkinliklerini şöyle özetledi:

“Kıbrıs Türk Festivali kapsamında 25 Haziran Pazar bayramın ilk gününe rastlamaktadır. Lee Valley Rugby Club field, Waltham Way’de standların da açılacağı tanıtım günü, 24 Eylül’de Emperial Hotel Russel Squre’de tanıma ve tanıtma resepsiyonu, 27 Kasım’da parlamentoda göçün 100’ncü yılını anlatan kitap tanıtımı ve fotoğraf sergisi yer alacaktır…”

Ayrıca Konsey’in yeni web sitesinin http://ctcauk.com/ adresinden yayında olduğunu belirten Konsey Başkanı, toplum üyelerinin sayfayı beğenerek gelişmelerden sosyal medya aracılığıyla haberdar olmalarını istedi.

Kemal İngiltere’deki Kıbrıslı toplumun mutlaka KKTC’de vatandaş olmaları çağrısında bulunarak, “Vatandaşlık haklarımızı yitirmemek için vatandaş olmak zorundayız. Dernekler bu konuda üyelerini bilinçlendirmeliler” diye konuştu.

Divan Başkanı ve Konsey’in ilk başkanı Dr. Özkan Hıfzı da Konsey yönetiminin son bir yıldaki çabalarını överek, İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin seçme ve seçilme hakları ve askerlik sorununun çözülmesi için yoğun çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Dr. Hıfzı, özellikle seçme hakkının kolay yaşama geçirilebilecek bir prosedür olduğunu belirterek bu konuda Konsey’in KKTC’de kulis çalışmalarına ağırlık vermesini istedi.

Toplantı sonrasında Konsey Saymanı Tevfik Zekai mali raporu okudu. Faaliyet raporu ve Mali Rapor katılımcı derneklerve onaylandı.