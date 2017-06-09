YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Bir yanda 10 bin kişilik iftar şovu, diğer yanda Ramazan ayında konteynerde teravih namazı ayıbı…

Ramazan ayında en çok tartışılan konuların başında gelen lüks iftar sorfaları israfa neden olduğu gerekçesiyle eleştiri konusu olurken Isparta’da baraj mağduru köylüler ramazan ibadetlerini 6 aydır konteyner camide gerçekleştiriyor. Sütçüler ilçesine bağlı Darıbükü köyünde inşa edilen Kasımlar Barajı ve HES projesi, yenisi inşa edilmeden köyün yarım asırlık camisini su altında bıraktı. Ocak ayından bu yana HES şirketinin verdiği konteyneri cami olarak kullanan köylüler, teravih namazlarını da burada kılıyor. Yukarı Köprüçay Havzası Koruma Platformu’ndan yapılan açıklamada, Ramazan’da lüks iftar davetleri veren kamu kurum ve kuruluşları eleştirilerek, “Hiç değilse mübarek Ramazan ayında baraj mağduru köylülerin yarasını sarmak yerine kamu kaynaklarını hoyratça kullanarak iftar şovları yapan yetkililere sesleniyoruz: Burası sığınmacı kampı değil. Bu insanlar yurttaşı oldukları ülkelerinde sığınmacı muamelesini hak etmiyorlar” görüşüne yer verildi.

CUMA NAMAZI SIRASINDA CAMİYİ SU ALTINDA BIRAKTILAR

Isparta’n ın Sütçüler ilçesinde, Yukarı Köprüçay Havzası’nda inşa edilen ve bir süre önce deneme üretimine başlayan Kasımlar Barajı ve HES projesi, ilçeye bağlı Darıbükü köyünü su altında bıraktı. 1969 yılından bu yana çevre köylere de hizmet veren yarım asırlık Darıbükü köyünün camisi de 6 Ocak 2017 tarihinde halk Cuma namazı kıldığı sırada barajın sularıyla doldu, ardından da tamamen su altında kaldı. Ancak yeni caminin inşaatı tamamlanmadan eskisi suya gömüldüğü için köylüler ibadethanesiz kaldı.

BARAJA GÖMÜLEN CAMİLERİNİN OLDUĞU YERE BAKIP DERTLEŞİYORLAR

HES şirketi yetkilileri ise yenisi yapılmadan eski camiyi su altında bıraktığı için köylülere inşaat şantiyesinde kullanılan bir konteyner getirdi ve bunun cami olarak kullanılabileceğini belirtti. Büyük kısmı sulara gömülen köyün yukarısında açılan toprak yolun kenarına yerleştirilen konteyner caminin önünde bir araya gelen köylüler, aşağıda baraj gölünün içinde hoparlörü görünen eski camilerine bakıp dertleşiyorlar.

‘BURASI SIĞINMACI KAMPI DEĞİL, BU ZULME SON VERİLSİN’

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ülkenin dört bir yanında lüks iftar sofraları kurularak kamu kaynaklarının israf edildiğini öne süren Yukarı Köprüçay Havzası Koruma Platformu’ndan yapılan açıklamada, baraj mağduru Darıbükü köylülerinin içinde bulunduğu durum gündeme getirilerek, “ Hiç değilse mübarek Ramazan ayında baraj mağduru köylülerin yarasını sarmak yerine kamu kaynaklarını hoyratça kullanarak iftar şovları yapan yetkililere sesleniyoruz: Burası sığınmacı kampı değil. Bu insanlar yurttaşı oldukları ülkelerinde sığınmacı muamelesini hak etmiyorlar. Kaldı ki sığınmacı kamplarında bile insana ve inanca yakışmayacak bir eziyettir bu. Yıkım projelerini uygulayabilmek için türlü vaatlerle kandırlarak yaşam alanlarından edilen ve sonra da öylece kaderlerine terk edilen köylülere reva görülen bu zulme bir an önce son verilmesini talep ediyoruz ” görüşüne yer verildi.

BAKANLIĞIN 10 BİN KİŞİLİK İFTAR ŞOVUNA ELEŞTİRİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na da çağrıda bulunulan platform açıklamasında, “Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu Ramazan ayı başından bu yana 2 Haziran’da Sakarya’da 10 bin kişilik, 4 Haziran’da ise Artvin’de 4 bin kişilik iftar yemeği verdiklerini açıklamıştır. Aynı zamanda HES ve barajların da içinde yer aldığı projelerin temel atma törenlerine de sahne olan iftar yemekleriyle, insanımızın kaynaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’da bu duygular istismar edilmiş, kamu kaynaklarımız siyasi iftar şovlarına harcanarak partizanlık aracısı kılınmıştır. Bir imzası ile insanımızın yaşam alanlarını etkileyen projelerin sorumluluğunu taşıyan Sayın Eroğlu’ndan Darıbükü köyünde yaşanan bu insanlık ayıbına son verecek bir adım atmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

‘KÖYLERİMİZ ESKİSİ GİBİ DEĞİL’ DİYEN ISPARTA VALİSİNE ÇAĞRI