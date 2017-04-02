Kontrolsüz güç felaket getirir

Anayasa değişikliği gerçekleşirse TBMM’nin Saray’a bağlanacağını söyleyen CHP lideri, 80 milyonun iradesinin 1 kişiye bağlanmaması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Eğer bir kişiyi ikna ederseniz, bir kişiyi satın alırsanız veya bir kişiyi kandırırsanız en geç 24 saat içinde Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirirsiniz” dedi. Kılıçdaroğlu, “Nasıl mı? Bütün müsteşarlar, bütün emniyet müdürleri, bütün komutanlar, bütün genel müdürler, bütün müftüler, bütün daire başkanlarını 24 saat içinde bir kararname ile tamamını değiştirebilirsiniz. Bu yetki var. Hani deniyor ya, ‘FETÖ 30-35 yılda devletin içine sızdılar.’ Hiç 30-35 yıl devletin içine sızmaya gerek yok. Bir kişiyi ikna edeceksin. Bir kişiyi satın alacaksınız veya kandıracaksınız. Kararname listesini önüne koyacaksınız. İmzalayacak. Yayımlanacak. Bitti” diye konuştu.

Yargı bağımsızlığı…

Şişli’de 2. Bölge Muhtarlar Buluşması’na katılan Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın “Bu 18 madde Türkiye’nin hangi derdini çözüyor” sorusuyla karşılaştığını söyleyerek, “Resmi rakamlara göre 6.5 milyon işsizimiz var. Sorunu çözüyor mu? Hayır. Ekonomide ve dövizde istikrarı sağlayacak bir düzenleme var mı? O da yok. Dış politikada Türkiye’nin itibarını artıracak bir düzenleme var mı? Gerçek anlamda yargının bağımsızlığını sağlayacak bir düzenleme var mı? O da yok. Neden? Çünkü bir siyasi partinin genel başkanı hâkim tayin ediyor. Yeni gelecek anayasa değişikliğine göre; bir siyasi partinin genel başkanı hâkim tayin ederse, Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinden 12’sini tayin ederse, HSYK’nin 12 üyesinden 6’sını tayin ederse orada adalet olur mu? O yargı bağımsız olur mu?” diye sordu. ‘Meclis güçlü olacak’ denildiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Meclis’in yetkileri alındığı zaman güçlü olur mu Allah aşkına? Çocuk kandırır gibi… Bir kişiye yetki veriyoruz. Arzu ettiği zaman TBMM’yi feshedip, kendisiyle beraber seçime götürebiliyor. Bu nasıl güçlü Meclis ki, milli iradeyi bir kişi sahipleniyor.” Kılıçdaroğlu, “Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili her türlü kararı alır” dendiğini vurgulayarak, “Bir sabah kalkıp, muhtarlıkları kaldırabilir. Bugünkü modelde kaldırma yetkisi TBMM’dedir. Kim kaldırılmasını istedi, kim istemedi, görürsünüz. Yeni sistemde görmenize gerek yok. Bir gün resmi gazetede okursunuz ki, ‘muhtarlıklar kaldırılmıştır.’ Hepinize geçmiş olsun” dedi. Cumhurbaşkanı herhangi bir yere gittiğinde ona TBMM Başkanı’nın vekâlet ettiğini, seçimle gelmeyenlerin Türkiye’yi sadece darbe dönemlerinde temsil ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu anayasa değişikliğiyle Türkiye farklı bir darbe sürecinin içine giriyor? Evet yeni bir darbe sürecinin içine giriyor. Çünkü TBMM, yani milli irade, Saray’a bağlanmış oluyor. 80 milyonun iradesini bir kişiye bağlamak doğru mudur? Çocuklarınıza nasıl bir miras bırakmak istiyorsanız öyle davranın” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Kâğıthane’de da yurttaşlara seslenerek herkesi sandığa gitmeye çağırdı.

Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy: ‘Hayır’ diyenlere selam olsun

Kılıçdaroğlu, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy’u ve Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı’nın ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na ziyareti sırasında TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nu kapıda Nilüfer Gürsoy’un kızı Bilge Gürsoy karşıladı. Kılıçdaroğlu’nun basına kapalı olarak gerçekleşen ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Çıkışta Nilüfer Gürsoy şu ifadeleri kullandı: “Milletimiz için, Türkiye’nin geleceği için bütün ‘Hayır’ diyenlere buradan selamımız olsun. Ortak bir konumuzdur, bütün Türkiye’nin paylaşacağı, milli değerlerimizi korumakla yükümlüyüz diyebilirim.” Kılıçdaroğlu ayrılırken Nilüfer Gürsoy’un elini öptü. 4 Şubat 2016 tarihinde taziye ziyaretinde bulunduğu Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı’nın ailesinin kendilerinden talep ettiği ve Sarıyer Belediyesi’nce tamamlanan Spor Tesisi ile ilgili bilgi aldı. CHP lideri daha sonra Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Uğur Taşçı’nın babası Mehmet Taşçı ile spor tesisini gezdi.