O köyde sonunda ezanı da susturdular!

Cemaat Cuma namazı kılarken barajın suları camiye doldu. Camisiz kalan köyde üç gündür ezan okunamıyor, ibadet ise bir konteynere hapsedilecek…

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Isparta’nın Sütçüler ilçesinde, Yukarı Köprüçay Havzası’nda yapımı tamamlanan Kasımlar Barajı ve HES projesinin suları Cuma namazı sırasında Darıbükü köyünün camisine doldu. Köylülerin namaz kıldığı sırada caminin bodrum katına dolan barajın suları köyü camisiz bıraktı. Üç gündür ezan da okunmayan Darıbükü köyünde yaşanan mağduriyet bu kadar da olmaz dedirtiyor. Köylüler, baraj şirketinin suya gömülen caminin yerine yenisi yapılana kadar bir konteyner getireceğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yukarı Köprüçay Havzası Koruma Platformu ise, “2017 Türkiye’sinde kalkınma yalanına sığınanlar ezanı bile susturmuş, Allah’ın evi olarak bilinen camiyi lağım çukuruna dönüştürmüş, ibadeti ise bir konteynere hapsetmişlerdir. Köylülere bu onursuzluğu yaşatanlardan hep yargı önünde hem de tarih önünde hesap soracağız” ifadelerine yer verildi.

CUMA NAMAZI KILARKEN BARAJIN SULARI CAMİYE DOLDU

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde, Gülsan A.Ş adlı özel bir firma tarafından yapımı tamamlanan Kasımlar Barajı ve HES projesinin neden olduğu skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde barajın inşa edildiği Darıbükü köylülerinden 76 yaşındaki Ümmühan Uysal’ın evini hukuksuz biçimde sulara gömülmesine seyirci kalan HES şirketi, bu kez de köyün camisini suya gömdü. Üstelik de cemaat Cuma namazı kılarken. Baraj yüzünden çekmedikleri çile kalmayan köylüler, şimdi de kış gününde camisiz kaldı.

‘EŞYALARI GÜVENLİ YERE TAŞIDIK’

Olay sırasında camide bulunan köylülerden Osman Yıldız, “Cuma namazından önce sular caminin biraz aşağısındaydı. Sonra biz camiye girip namaza başladık. Yaklaşık 25-30 kişi kadar cemaat vardı. Ancak biz namazımızı kılarken barajın suları caminin bodrum katına dolmuş, üst katın da merdivenine kadar yükselmişti. Bunun üzerine caminin içinde bulunan eşyaları hep birlikte güvenli bir yere taşıdık. Şimdi camimizin içi yarıya kadar su doldu, camisiz kaldık” diye konuştu.

DİYANET HENÜZ TESLİM İŞLEMİNİ YAPMAMIŞ

Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Diyanet yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre, Darıbükü köyünde yapılması gereken yeni caminin henüz tamamlanmadığı için teslim işlemleri yapılmadı. Yeni caminin teslimi yapılmadan su altında bırakılmasına göz yumulan Darıbükü köyünün camisi, 1969 yılında köylülerin imecesi ile inşa edilmişti. Civardaki bazı köy ve mahallelerin ihtiyacını da karşılayan cami, aynı zamanda yöre köylüleri için bir buluşma yeri işlevini de görüyordu.

‘İBADET BİR KONTEYNERE HAPSEDİLDİ, HESAP SORACAĞIZ’