Köylüyle dalga geçen o müdür görevden alındı

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Isparta, Afyon, Burdur ve Konya’nın bir bölümünden sorumlu olan DSİ 18. Bölge Müdürü Adem Coşkun görevden alınarak merkeze çekildi.

2,5 yıldır bölge müdürü olarak görev yapan Coşkun, Isparta’nın Sütçüler ilçesinde inşa edilen Kasımlar Barajı ve HES projesinin mağdur ettiği köylülerle ilgili amacını aşan ifadeler kullanmıştı. DSİ 18. Bölge Müdürü’nün kamu görevlisi sorumluluğu ile bağdaşmayan tutumuna tepki gösteren Yukarı Köprüçay Havzası Koruma Platformu, köylülerin yaşadığı mağduriyetlerin üstünü örtecek durumu kurtarıcı açıklamalar yapmak da DSİ’nin vazifesi değildir. DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nün, üç yıldır inşaatı sürdürülen baraj projesiyle ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek yerine kamuoyunu yanıltıcı bir tutum içinde olmasını kınıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

DSİ Genel Müdürlüğü’nün 1 Şubat tarihinde gönderdiği resmi yazı ile 18. Bölge Müdürü Adem Coşkun görevden alındı. 2,5 yıldır görevini sürdüren Coşkun’un yerine Trabzon’da bulunan DSİ 22. Bölge Müdürü görevini yürüten Mahmut Berber Atandı. DSİ’nin Erzurum ve Aydın’daki bölge müdürlüklerinde de yönetim değişikliğine gidildi.

BARAJ MAĞDURU KÖYLÜLER HAKKINDA DALGA GEÇER GİBİ AÇIKLAMA

DSİ Genel merkezinde kızağa çekilen eski 18. Bölge Müdürü Adem Coşkun, Sütçüler ilçesinde inşa edilen Kasımlar Barajı ve HES projesinin mağdur ettiği köylülere ilişkin açıklamalarıyla tepkilere neden olmuştu. Evleri barajın suları altında kalan Darıbükü köylülerini ziyaret eden Coşkun, mağdur edilen köylülerin fazlasıyla memnun olduğunu, bekar köylülerin de evlenmek istediğini açıklamıştı. Coşkun’un inceleme gezisinin ardından DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, “ Coşkun, bir kısmı Baraj rezervuarı altında kalacak olan Darıbükü köy sakinleri ile bir araya gelerek hasbihâl etti, yeni yerleşim bölgesi ve çalışmalar ile ilgili bilgi aldı Azalan köy nüfusunun baraj inşaatının başlamasından sonra bir nebze gelen gidenin arttığını, barajın tamamlanması ile köylerine olan ilginin daha da artacağının köy halkını umutlandırdığı gözlendi ” ifadelerine yer verilmesi tepki çekmişti.

‘BARAJ ŞİRKETİNİN HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU GİBİ’

Yukarı Köprüçay Havzası Koruma Platformu tarafından yapılan açıklamada ise, Coşkun’un Darıbükü köyü ve baraj inşaatında yaptığı incelemenin ardından kamuoyuna aktarılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı öne sürülerek şu görüşlere yer verilmişti: “Darıbükü köyünde acele kamulaştırma yoluyla arazilerine ve yaşam alanlarına el konulan, baskı, tehdit ve sindirilme yoluyla yasal haklarından mahrum bırakılan köylülerin sorunlarını çözmesi gereken kamu idarecileri, adeta baraj şirketinin halkla ilişkiler sorumluları gibi davranarak görevlerini kötüye kullanmaktadırlar. Köylülerin yaşadığı mağduriyetlerin üstünü örtecek durumu kurtarıcı açıklamalar yapmak da DSİ’nin vazifesi değildir. Bir süre önce Sayın Coşkun’u makamında ziyaret ederek yeni yaşam alanlarına ilişkin belirsizlikleri ve endişelerini dile getiren köylülere, ‘siz şirket yöneticilerine dua edin. Allah razı olsun deyin, zorluk çıkartmayın’ tavsiyesinde bulunarak kamu idareciliğinin geldiği noktayı gösterdiğini de kamuoyuyla paylaşıyoruz. DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nün, üç yıldır inşaatı sürdürülen baraj projesiyle ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek yerine kamuoyunu yanıltıcı bir tutum içinde olmasını kınıyoruz. Isparta Valiliğini de bir an önce kentte yaşanan bu komediye bir son vermeye davet ediyoruz.”

ISPARTA VALİSİ’NE ÇAĞRI: ‘BARAJ MAĞDURU KÖYLÜLERİ ZİYARET EDİN’