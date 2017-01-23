Kurtulmuş, Trump’tan beklenti: Gülen iade edilsin, PYD’ye destek son bulsun

Kurtulmuş, “Trump yönetiminden, (Fethullah) Gülen’in ABD’den Türkiye’ye iadesini ve (Demokratik Birlik Partisi) PYD’ye verilen desteklerin sona erdirilmesini temenni ediyoruz” dedi.

“Özellikle Türkiye ile ABD ilişkileri bakımından eski yönetim zamanında tekrarlanan hataların tekrarlanmayacağı kanaati ve ümidindeyiz” ifadelerini de kullanan Kurtulmuş, Fethullah Gülen’in iadesiyle ilgili şunları söyledi:

“Burada asıl olan, orada devam eden hukuki bir sürece müdahale etmekten daha çok, yeni Amerikan yönetiminin niyetini ortaya koymasıdır. Yeni Amerikan yönetimi, üç beş tane eşkıyayı yöneten bir eşkıyabaşını mı tercih edecek, yoksa 80 milyonluk bir Türkiye Cumhuriyeti’ni mi tercih edecek?

“Dolayısıyla biz burada dostluk, müttefiklik ilişkilerimiz çerçevesinde ısrarla Feto’nun iadesi ile ilgili taleplerimizi her platformda dile getiriyoruz. Sonuç alacağımız ümidindeyiz.”