Kuzey Irak’ta referandum kampanyası başladı

Kuzey Irak’taki Kürt yönetimi gelen tüm çağrılara rağmen referandum kararından geri adım atmıyor. 25 Eylül’deki referardum için kampanya dönemi resmen başladı.

Erbil’de halk, kampanya döneminin başlamasını kutlamak için sokaklara döküldü.

Ellerinde bayraklar taşıyan Kuzey ıraklılar sevinç gösterilerinde bulundu.

Referandum için oy pusulalararı da basılmış durumda.

En tartışmalı konuysa Kerkük’ün de bu referanduma dahil edilmiş olması.

Kerkük İl Meclisi, Türkmenler ve Arapların boykot ettiği oturumda referanduma katılma kararı aldı. Bu duruma hem Türkmenler hem de Araplar tepki gösteriyor.

Kuzey Irak’taki iki muhalefet partisi Goran ve Komel de referandumun ertelenmesinden yana.

İki parti yetkilileri, ortak bir bildiri yayınlayarak Mesud Barzani yönetimine yaptıkları “bağımsızlık referandumunu erteleme” çağrısını yineledi.

Irak Başbakanı Haydar İbadi de referandumun anayasaya aykırı olduğunu vurguluyor.

Daha önce Türkiye’nin yanısıra ABD ve İran da bağımsızlık referandumunun düzenlenmesine karşı olduklarını duyurmuştu.