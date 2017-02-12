Kuzey Kore’den balistik füze denemesi

Kuzey Kore orta menzilli bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 kilometre havada kalan füze denize düştü. Deneme Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin ABD ziyareti sırasında meydana geldi. Kuzey Kore’nin bu hamlesine Japonya Başbakanı Abe tepki gösterirken ABD Başkanı Donald Trump Japonya’nın yanında olduğunu söyledi.

Kuzey Kore’nin batısındaki Pangyon bölgesinden, Japon Denizi’ne doğru bir balistik füze denemesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 kilometre havada kalan füze denize düştü.

Olayın ortaya çıkmasının ardından ABD’de resmi temaslarda bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump kameraların karşısına geçti ve kısa bir basın toplantısı yaptı.

Japonya Başbakanı Abe, “Kuzey Kore’nin yaptığı son füze denemesi kesinlikle kabul edilemez. Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymalıdır. Başkan Trump’la yaptığım görüşmelerde o da Japonya’nın yüzde 100 arkasında olduğunu söyledi” dedi.

ABD Başkanı Trump da, “Teşekkür ederim Sayın Başbakan. Herkesin Amerika’nın Japonya’nın her zaman arkasında olduğunu anlamasını istiyorum. Japonya bizim iyi bir müttefiğimizdir. teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kore’nin füze denemesini, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin ABD seyahati sırasında yapmasının hem ABD’ye hem de Japonya’ya karşı bir gövde gösterisi olarak görülüyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de füze denemesini provokasyon olarak nitelendirdi.

Güney Koreli sözcü, “Hükümetimiz bu yılın ilk balistik füze denemesini kınıyor. Bu sadece BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali değil aynı zamanda Kore yarımadasının barışı ve güvenliği için de büyük bir tehdit. Kuzey Kore’nin provokasyonları Kim Jong Un rejiminin ne kadar mantıksız hareket ettiğini gösteriyor” dedi.

ABD’li yetkililer Trump yönetiminin Kuzey Kore’den benzer bir provokasyon beklediğini söyledi.

Kuzey Kore’ye verilecek cevap için bir çok seçeneğin düşünüleceğini ancak atılacak adımların gerilimi daha da tırmandırmaması için çalışılacağı belirtildi.

Seçenekler arasında ekonomik yaptırımlar, Kore yarımadası ve çevresindeki Amerikan deniz ve hava askeri gücünün artırılması ile yeni füze savunma sistemleri yerleştirilmesi de var.

Geçen yıl başarısız olan füze denemelerine rağmen, askeri uzmanlar Kuzey Kore’nin silahlarını geliştirmekte olduğuna dikkat çekiyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni yıl konuşmasında kıtalararası balistik füze testini her an yapabileceklerini açıklamıştı.