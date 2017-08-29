Kuzey Kore’nin fırlattığı balistik füze Japonya’nın üzerinden geçerek, denize düştü

Kuzey Kore, son dönemde giderek artan uluslararası baskılara rağmen, yeni bir balistik füze fırlattı.

Japonya hükümeti, Kuzey Kore’den fırlatılan balistik füzenin, ülkenin kuzey kentlerinin üzerinden geçerek, karaya yaklaşık 1180 km mesafede denize düştüğünü açıkladı.

Kuzey Kore son dönemde bir dizi füze denemesi gerçekleştirmiş olmasına karşın ilk kez Japonya üzerinden geçen ve balistik olduğu düşünülen bir silah kullanmış oldu.

İlki 1998, ikincisi de 2009’da olmak üzere daha önce iki kez Kuzey Kore’nin roketleri Japonya üzerinden geçmişti. Kuzey Kore, o dönemlerde bunların silah değil, uydu fırlatmak için kullandığı roketler olduğunu açıklamıştı.

BBC’nin Tokyo muhabiri Rupert Wingfield-Hayes, bunun nükleer savaş başlığı taşıma potansiyeli bulunan ilk füze olabileceğini söylüyor.

Japonya devlet televizyonu NHK, füzenin Hokkaido’daki Erimo Burnu’nun doğusuna düştüğünü ve herhangi bir zarara neden olmadığını duyurdu.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’ın yakınından fırlatılan füzenin 2700 km mesafe katettiğini ve 550 km yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Japonya’nın, yerel saatle sabah 05.58’de (TSİ 23.58) fırlatılan füzeyi havada imha etmek için herhangi bir girişimde bulunmadığı açıklandı.

Ancak, füzenin fırlatılmasının ardından halkı sığınaklara gitmeleri için uyaran alarm sistemi devreye girdi.

Başbakan Şinzo Abe, Japon halkını korumak için en büyük çabayı sarf ettiklerini söylerken, hükümet füzenin menzili içinde kalan bölgelerde yaşayanlardan “önlem” almalarını istedi.

Füze denemesini “ölçüyü aşan” bir eylem olarak niteleyen Abe, “Bu zamana kadar karşılaşmamız olduğumuz, ciddi ve vahim tehdit, bölgesel barış ve güvenliği ciddi şekilde zedeliyor” dedi.

Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang ile Hokkaido arasındaki mesafe kuş uçuşu yaklaşık 1500 km.

Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang ile Hokkaido arasındaki mesafe kuş uçuşu yaklaşık 1500 km.

Japonya Kabine Genel Sekreteri Yoshihide Suga, Kuzey Kore’nin son füze denemesinin kendilerine tehdit oluşturduğunu ve Tokyo’nun buna sert şekilde cevap vereceklerini söyledi.

Suga füze denemesinin Birleşmiş Milletler kararlarını açıkça ihlal ettiğini belirterek “ABD, Güney Kore ve diğer ülkelerle birlikte çalışarak, doğru zamanda uygun cevabı vereceğiz” dedi.

Kuzey Kore, cumartesi günü de kısa menzilli 3 balistik füze fırlatmıştı.

Japon medyası füzenin deniz düşmeden önce 3 parçaya ayrıldığını duyurdu.

Pentagon doğruladı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da, Pyongyang’ın Japonya’nın üzerinden geçen bir füzel fırlattığını doğruladı.

Pentagon Sözcüsü Robert Manning olayla ilgili olarak bilgi topladıklarını, füzenin ABD için bir tehdit oluşturmadığını söyledi.