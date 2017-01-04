Leyla Birlik’e ilk duruşmada tahliye

Birlik ‘terör örgütüne üye olma’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’, ‘suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak’, ‘hakaret’ ve ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetmekle’ suçlanıyordu.

Hakkında 37 yıla kadar hapis cezası talep edilen ve Silivri Cezaevi’nde bulunan Birlik, bugün Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’n görülen duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Leyla Birlik’in bugün Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmesi bekleniyor.

Birlik’in tahliyesinin ardından HDP’nin cezaevindeki milletvekili sayısı 12’den 11’e inecek.

HDP’nin milletvekillerinin yanısıra çok sayıda üyesi de cezaevinde. Bunlar arasında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk gibi üst düzey yöneticiler de var.

Leyla Birlik’in eşi Mehmet Birlik ise dün Şırnak girişindeki polis arama noktasında gözaltına alınmıştı. Mehmet Birlik, halen gözaltında bulunuyor.