“Little Turkey in Great Britain” çıktı

Büyük Britanya’daki Küçük Türkiye “Little Turkey in Great Britain” kitabı çıktı.
Prof. Dr. İbrahim Sirkeci yönetiminde bazı akademisyenlerin topluma yönelik araştırmalarını içeren “Little Turkey in Great Britain” İngilizce olarak yayınlandı.
Profç Dr. Sirkeci’nin yanısıra kitaba araştırmalarıyla Tuncay Bilecen, Yakup Çoştu, Saniye Dedeoğlu, M. Rauf Kesici, B. Dilara Şeker, Fethiye Tilbe, K. Onur Unutulmaz katıldı.
Londra Regent’s Üniversitesi’nde Ria Financial Ulus Ötesi Çalışmalar ve Pazarlama Profesörü ve Regent’s Ulus Ötesi Çalışmalar Araştırma Merkezi’nin direktörü Prof. Dr. İbrahim Sirkeci kitabın 2011-2015 arasında başta Londra olmak üzere Birleşik Krallık’taki Türkçe ve Kürtçe konuşan topluma yönelik bilimsel araştırma, analiz ve anketleri kapsadığını söyledi.
Kitabın bölümleri şöyle:
Chapter 1. The Numbers about Turks, Kurds and Turkish Cypriots
Chapter 2. Identity and integration
Chapter 3. Political participation in London
Chapter 4. Ankara Agreement and the new wave of movers
Annex. Full Text of The Ankara Agreement
Chapter 5. Work and social relations in London
Chapter 6. Women’s labour in the Turkish ethnic economy in London
Chapter 7. Remittances to Turkey
Chapter 8. Turkish religious communities
Chapter 9. Diasporic identities and ethnic football in London
Conclusion
“Little Turkey in Great Britain” kitabının internetten sipriş bilgileri de şöyle:
paperback | ISBN: 978-1-910781-19-7 :
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hardcover | ISBN: 978-1-910781-07-4 :
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kindle version | ISBN: 978-1-910781-19-7 :
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