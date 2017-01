“Little Turkey in Great Britain” çıktı

Büyük Britanya’daki Küçük Türkiye “Little Turkey in Great Britain” kitabı çıktı.

Prof. Dr. İbrahim Sirkeci yönetiminde bazı akademisyenlerin topluma yönelik araştırmalarını içeren “Little Turkey in Great Britain” İngilizce olarak yayınlandı.

Profç Dr. Sirkeci’nin yanısıra kitaba araştırmalarıyla Tuncay Bilecen, Yakup Çoştu, Saniye Dedeoğlu, M. Rauf Kesici, B. Dilara Şeker, Fethiye Tilbe, K. Onur Unutulmaz katıldı.

Londra Regent’s Üniversitesi’nde Ria Financial Ulus Ötesi Çalışmalar ve Pazarlama Profesörü ve Regent’s Ulus Ötesi Çalışmalar Araştırma Merkezi’nin direktörü Prof. Dr. İbrahim Sirkeci kitabın 2011-2015 arasında başta Londra olmak üzere Birleşik Krallık’taki Türkçe ve Kürtçe konuşan topluma yönelik bilimsel araştırma, analiz ve anketleri kapsadığını söyledi.

Kitabın bölümleri şöyle:

Chapter 1. The Numbers about Turks, Kurds and Turkish Cypriots

Chapter 2. Identity and integration

Chapter 3. Political participation in London

Chapter 4. Ankara Agreement and the new wave of movers

Annex. Full Text of The Ankara Agreement

Chapter 5. Work and social relations in London

Chapter 6. Women’s labour in the Turkish ethnic economy in London

Chapter 7. Remittances to Turkey

Chapter 8. Turkish religious communities

Chapter 9. Diasporic identities and ethnic football in London

Conclusion

“Little Turkey in Great Britain” kitabının internetten sipriş bilgileri de şöyle:

paperback | ISBN: 978-1-910781-19-7 :

Buy from Lulu | Buy at Amazon CSpace

hardcover | ISBN: 978-1-910781-07-4 :

Buy from Lulu | Buy at Amazon

kindle version | ISBN: 978-1-910781-19-7 :

Buy from Amazon