Livaleni’nin “Mutluluk” filmi bu cumartesi

Kadın Platformu ve Lifetime Learning Charity’nin ortak projesi “ Cinema Club”, Zülfü Livaleni’nin “Mutluluk” filmiyle başlıyor…

21 Ocak Cumartesi günü gösterilecek filmde, “hoşgörü çağrısı” ile bütün toplumların mezhep ve dinsel fanatizme düşmeden bir arada barış içinde yaşamaları çağrısı yer alıyor. Platform kurucusu Nilgün Yıldırım, filmin ücretsiz gösterileceğini belirtti. Filmin ardından Doç.Dr.Arın Bayraktaroğlu’Nun yöneteceği, Fotoğraf sanatçısı Vehbi Koca ve film yönetmeni Kerem Bayraktaroğlu’nun katılacağı söyleşi gerçekleşecek

İngiltere Kadın Platformu ve Lifetime Learning Charity, ortak projesi olarak “ Cinema Club” Sinema kulubü, ilk etkinliğini ünlü sanatçı Zülfü Livaleni’nin aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan “ Mutluluk” filmiyle başlıyor.

21 Ocak Cumartesi günü gösterilecek film, halka açık ve ücretsiz olacak.

İngiltere Kadın Platformu kurucu ve yöneticisi Nilgün Yıldırım, “Mutluluk” romanının İKP’nin Kitap Klubünde okunup, tartışıldığını kaydederek, “ Türkiye’de satış rekorları kıran bu kitabın, filmini izletmek,hatta filmin söyleşisini yaparak, daha fazla farkındalık yaratmak istedik. Mutluluk romanında büyük bir “hoşgörü çağrısı”, bütün toplumların mezhepçiliğe ve dinsel fanatizme düşmeden bir arada barış içinde yaşamaları için yapılan bir çağrı var. Roman, aynı zamanda kadınların özgürleşmesi yönünde de çok önemli bir talebi gündeme getiriyor. Bu konunun filme nasıl yansıtıldığını göreceğiz. Birbirinden değerli konuşmacılarımızla filmin içeriği ve konunun işlenişi hakkında interaktif bir söyleşi de gerçekleştireceğiz.” Diye konuştu.

Filmin gösterimi sonunda, Doçent Dr. Arın Bayraktaroğlu’nun yönetiminde bir panel gerçekleşecek. Panelde, fotoğraf sanatçısı Vehbi Koca ile film yönetmeni Kerem Bayraktaroğlu yer alarak, soruları yanıtlayarak, filmi irdeleyecek.

Cinema Club

Film: Mutluluk

Tarih: 21 Ocak

Saat 15-18:00

Program:

15-17:00 MUTLULUK by Zulfu Livaneli film izleme

17-18:00 Soylesi

Söyleşi yöneticisi: Doçent Dr. Arın Bayraktaroğlu

Cambridge Üniversitesi’nde uzun yıllar Türk Dilbilimi ve Kültürü üzerinde öğretim üyeliği yapmış ve bugün itibariyle aynı üniversite’nin Lucy Cavendish Koleji üyesidir.

Konuşmacılar :

1.Fotoğraf Sanatçısı Vehbi Koca

(Lecturer at the London College,UCK & Photography and Media Lecturer at The Institute)

2.Film Yönetmeni Kerem Bayraktaroğlu, LLB in Law, M.A. in Communication Studies & London Film School “The Art and Technology of Filmmaking”



Not: Katilim icin kayıtların asagidaki tel numaralarina text mesaji ile yapılması rica olundu

Tel: 00 44 7578238733 & 00 44 7429 483935



Adres: Angel House, 225 Marsh Wall, London E14 9FW

Nearest DLR station: South Quay



www.lifetimelearning.org.uk/docs/Directions.pdf