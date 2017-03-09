Londra’da kanser hastaları yararına gece düzenlendi

Londra’da yaşayan Nazan Mustafa, Nurten Mehmet, Aydın Hasan ve Şenel Mehmet, Kıbrıs’ta kanser hastalarının kemoterapi uygulamasında kullanılmak üzere 2 adet robotik kemoterapi ünitesi alımı için bir yardım gecesi düzenledi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından sağlık alanında unvan ve onur ödülü verilen Dr. Teoman Sırrı (MBE), eşi Dr. Esin Sırrı, Dr. George Pelaxus’un da aralarında yer aldığı Kıbrıs Rum kökenli doktorlar da gecede yer aldı.

Toplumun her kesiminden duyarlı ve yardımsever 230 kişinin katıldığı etkinlik, yeni oluşum içinde olan Nazan Mustafa, Nurten Mehmet, Aydın Hasan ve Şenel Mehmet adlı gönüllü bayanlar tarafından tertiplendi.

Sunuculuğunu Neslihan Çakır’ın üstlendiği müzikli ve yemekli gece, Doğu Londra’nın Dalston bölgesinde Cengiz Aslan ve Kemal Karaali yönetimindeki Le Ziz Restaurant’ta gerçekleştirildi. Gecenin ilk konuşmacısı sahneye davet edilen Dr. Sırrı (MBE) oldu. Geceyi düzenleyenlere, ‘yardım melekleri’ diye, hitap eden Dr. Sırrı, konuklara da katılımlarından dolayı teşekkür etti. Dr. Sırrı (MBE) şöyle konuştu; “Kimin ne zaman bu amansız hastalığa yakalanacağı belli değildir. ‘Ateş düştüğü yeri yakar’ derler. İşte Kıbrıs’ta bu ateşe düşen vatandaşlarımızın kemoterapi uygulanmasında kullanılmak üzere kemoterapi ünitesine ihtiyaç vardır. İngiltere’de kanser hastalarına yönelik yüzlerce yardım derneği vardır. Hükümette dahil yardım etmektedir. Maalesef Kıbrısımıza yardım gelmiyor. Bu meleklerin amacı da işte budur. Kıbrıs’a ve İngiltere’deki Türkçe konuşan topluma yardım etmektir. Kendilerine tekrar teşekkür ederim.”

Yeni oluşum içinde olan dört bayan adına yapılan konuşma da ise, “Duyarlı konuklarımız, bu anlamlı ve güzel etkinliğimize hoş geldiniz. Göstermiş olduğunuz duyarlılık ve özveri için, ekip arkadaşlarım Meyil, Aydın, Nazan, Şenel ve ben hepinize teker teker teşekkür ederiz. Kanserli hastalara yardım derneği konusunda sizlerle bir detayı paylaşmak istiyoruz. Ben ve biraz önce isimlerini saydığım ekip arkadaşlarım bazı özel nedenlerden dolayı ‘Kanserli Hastalara Yardım Derneği’ ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Gönüllü ekibimiz yine elele, birdelikle, aynı amaç için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaşamak, acıyı ve tatlıyı paylaşmaktır. Biz sizlerle varız ve sizlerle var olmaya devam edeceğiz. Sevgiler, saygılar, iyi eğlenceler arkadaşlar” ifadeleri kullanıldı. Yenilen yemek ardından müzisyen Musa Çankaya (keman), Kaan Yılmaz (org) eşliğinde solistler Orhan Bayram ve Halil Köze hareketli parçalar seslendirdi. Kerem Ergen’in şovu ardından destek amacıyla İsveç’in Stockholm şehrinden geceye katılan Bora Serbülent program yaptı.