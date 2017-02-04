Londra’da onbinler Trump’a karşı yürüdü

Eylemciler seyahat yasağının yanı sıra Donald Trump’ı İngiltere’ye davet edilmesini de protesto etti. İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen haftaki Washington ziyaretinde Donald Trump’ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in davetini kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu söylemişti. Fakat eylemciler, Trump’ın İngiltere’ye gelmesini istemiyor. Ziyaretin iptal edilmesi için başlatılan imza kampanyasına iki milyona yakın kişi katılmıştı.