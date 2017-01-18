Londra’da rock rüzgarı

Musicworks tarafından düzenlenen konserde geniş bir müziksever kitleye hitab edecek olan Yaşar Kurt Londralı müzikseverlerle buluşacak.

Londralı rock topluluğu Sudden Exit’in de sahne alacağı konser, 5 Şubat Pazar akşamı, The Garage’da gerçekleşecek.

Bestelemiş olduğu askerlik karşıtı şarkısıyla, reklamsız ve tanıtımsız olmasına karşın büyük bir çıkış yaparak müzikseverlerin dikkatini üzerinde toplayan Yaşar Kurt, Londralı müzikseverlerle buluşacak.

Yılın ilk konser olarak Musicworks tarafından düzenlenip 5 Şubat Pazar akşamı Highbury Islington bölgesinde 20-22 Highbury Corner, N5 1RD adresindeki The Garage’da gerçekleşecek olan konserde Londralı rock topluluğu Sudden Exit de yer alacak.

Giriş ücretinin £20 olarak belirlenen konserin biletleri Music & Beans (Harringay, N4 1HE) Limonatta (Stoke Newington, N16 7UY), Türkü Art Cafe (Edmonton, N9 8JS), Garden House Cafe (Tottenham, N17 9JB), Noa Restaurant (Highbury, N1 1RU), “Online” üzerinde ise www.ticketweb.co.uk/event/AJI0502Y adreslerinden temin edilebilir.



Konser akşamı saat 19:00’da başlayacak olan konser ile ilgili daha fazla bilgi için Ceyhun Can Güner’e, ceyhuncanguner@yahoo.co.uk e-mail adresinden ya da 079 61 81 90 71 nolu numaradan ulaşabilirsiniz..

Yaşar Kurt

1994 yılında Almanya’da kaydettiği “Sokak Şarkıları” albümündeki isyankar şarkısözleri ve sade besteleriyle ülkemizde geniş bir dinleyici kesimini etkileyenYaşar Kurt, 1997 yılında “Göndermeler”, 2002 yılında ise “Reflex” albümleriyle müzikseverlerle buluştu.

Bu süreç içerisinde Atv’de yayınlanan “Sevda Tepesi” adlı dizinin müziklerini de besteleyen sanatçı Berlin, Biclefeld, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Antakya, Samsun, Karabük, Aydın gibi kentlerde bir çok konserler verdi.

Şarkısözlerindeki toplumsal duyarlılığını benzer bir sorumlulukla yaşantısının diğer alanlarına da yansıtan Kurt, İstanbul’da her türlü maddi beklentiden uzak olarak düzenlenen Barışarock organizasyonunun yaratıcılarından olup, etkinliğin bütün safhalarında yer almıştır.

Müzik dünyasında uluslararası albümlerde imzası bulunan vurmalı çalgılar ustası ve aranjör Arto Tunç Boyacıyan ile 2007 yılında yeni bir oluşum içine girerek YASH-AR adlı yeni toplululuğuyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Sudden Exit

2006 yılından bu yana İngilizce ve Türkçe şarkı sözleriyle Alternative-Pop-Rock bileşimli müzikleriyle Duman, Manga, Model, Haluk Levent ve Emre Aydın gibi ülkemizin tanınmış solist ve topluluklarıyla birlikte O2 Academy, Ocean, HMV Forum, Dingwalls, Purple Turtle, Bull and Gate, Monto Water Rats, Chat’s Palace ve Jolly Joker (İstanbul) gibi konser salonlarında sahneye çıktılar.

2009 yılında katılmış olduğu rock toplulukları yarışması Emergenza Music Festival’inde 150 grup arasından finale kalma başarısı gösterip bir çok radyo ve televizyon programında yer aldı.

2013 yılında ilk albümleri “Hypocrisy”nin yayınlanmasının ardından “Im Not A Girl” besteleri ve “Ağlama Yar” adlı türkünün rock düzenlemeli kayıtlarıyla YouTube üzerinden de dinleyicileriyle buluşuyor.