Londra’da Trump karşıtı protesto: Önce insanlık

Parlamento önünde buluşan eylemciler, “Trump’a ve ırkçılığa hayır” pankartları taşıdı.

Eylemcilere seslenen İşçi Partisi Milletvekili Diane Abbott, ırkçılığı ve göçmen düşmanlığını konarken “Trump’ın hangi değerleri temsil ettiğini biliyoruz. Başkanlık kampanyası dönemi boyunca beyazların üstünlüğüne inanalar tarafından desteklendi” dedi ve ekledi:

“Yalnızca görevdeki ilk haftaları bile ne kadar göçmen karşıtı olduğunu gösterdi.”

Abbott, İngiltere’nin resmi davetleri Nelson Mandela gibi liderlere yaptığını, Trump gibi “dünyayı bölen” bir liderin davet edilemez olduğunu belirtti.





‘Önce insanlık’

Avam Kamarası’ndaki görüşmeden çıkarak protestoda bir konuşma yapan İşçi Partisi Milletvekili Caroline Lucas ise şöyle konuştu:

“Donald Trump’ın yalanlarına direneceğiz ve duvarlar değil köprüler yapacağız.

“Donald Trump ‘Önce Amerika’ diyor. Theresa May ‘Önce İngiltere’ diyor.

“Ama biz bu dünyanın vatandaşları olarak ‘Önce insanlık’ diyoruz.”

Hükümet ise parlamentodaki görüşmelerde Trump’ın davet edilmesini savundu. Muhafazakar Milletvekili Alan Duncan, “Amerika’nın önemli rolünü göz önünde bulundurunca yeni başkan ile iyi bir ilişki kurmak için tüm araçlarımızı kullanmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.