Londra’dan gidip Berkin Davası’nı izleyen BAF Başkanı’na gözaltı

İstanbul’a Berkin Elvan Davası’nı izlemeye giden heyetteki Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil dönüş için gittiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir süre gözaltına alınarak sorgulandı.

Erbil’in sosyal medyadan yaptığı açıklama aynen şöyle:

“Sevgili Canlar,

Bugün Çağlayan Adliyesinde Berkinimizin duruşmasına katıldıktan sonra Londra’ya dönmek için gittiğim Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındım.

Gözaltı süresince sorulan sorular ‘mahkemede tanık olduklarını dışarıya rapor edecekmisin’ üzerine oldu. Bugün mahkemede Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu genel sekreteri ve Britanya Alevi Federasyonu başkanı olarak davada şikayetçi taraf olmak istediğimizi talep etmiştim.

Bu talep mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Ayrıca mahkemeye Britanya Parlamentosu Alevi Sekreteryası’ndan adil yargılama ve suçluların cezalandırılması sürecini takip edeceklerini beyan eden bir mektup sunduk. Tüm bunları Erdoğan beslemeleri içlerine sindirememiş olacakki bu göz altı gerçekleştirildi.

Mücadelemiz herzamankinden daha kararlı şekilde devam edecek. Bunlar çakalların ulumasıdır.

Göz altında bulunduğum sürece dışarıdan sürekli polislere baskı yapan ve bekleyen yoldaşlarım Hamit Kapan ve Necati Atagül’e teşekkürler ederim.

Havalimanına kadar gelip karşılama inceliğini gösteren ve mesajla telefonla arayan soran tüm yoldaşlarıma tesekkurler…

Berkin Davası’nı da Pir Sultan’ın davasını da sonuna kadar takip edeceğiz ve tüm zalimler mazlumların önünde diz çökene kadar mücadelemiz devam edecek!”

AÇIK GAZETE: BAF Başkanı İsrafil Erbil’e yapılan hukuksul olmayan, keyfi gözaltıyı kınıyoruz. Açık Gazete ailesi olarak İngiletre’deki en büyük sivil toplum kuruluşu sayılan BAF’ın Berkin Elvan Davası’nı büyük bir duyarlılıkla izlemesini destekliyoruz…