Londra’dan “Hayır” çağrısı

Londra’da aralarında Prof. Dr. Mehmet Uğur ve yazar Aydın Çubukçu’nun da bulunduğu bir gurup akademisyen, yönetmen ve yazar ve gazeteci “Britanya’da oy kullanacak bütün vatandaşları, bir kez daha düşünmeye, sorgulamaya, demokrasiye, barışa ve geleceğimize sahip çıkmak için HAYIR demeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Çağrı metni aynen şöyle:

Demokrasi, Barış ve Kardeşlik için çağrımızdır!

Ülkemizde 16 Nisan’da son derece kritik bir referandum oylaması yapılacak.

İngiltere’de yaşayan akademisyen, yazar, gazeteci ve sanatçılar olarak Türkiye’de yüzlerce akademisyen, gazeteci, milletvekili, belediye başkanı, yazar, aydın ve sanatçının gözaltına alındığı, görevden uzaklaştırıldığı, tutuklandığı; Kürt halkına ve siyasi temsilcilerine karşı siyasi kıyım yapıldığı; işçi ve emekçilerin grevlerinin yasaklandığı; birçok muhalif gazete, dergi, radyo ve televizyonun kapatıldığı bir süreci derin bir kaygıyla izliyoruz.

OHAL yönetimi koşullarında, dikta rejimine yasal bir kılıf oluşturmak ve yolsuzluk dahil işlenen suçları örtbas etmek için Anayasa’da değişiklikler içeren bir referandum oylamasına gidiliyor.

Bağımsız, demokratik ve laik bir Türkiye’nin hepimiz ve gelecek nesiller için vazgeçilmez bir hak olduğunu, bunun için ülke içinde adil ve kalıcı bir barışın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden Britanya’da oy kullanacak bütün vatandaşları, bir kez daha düşünmeye, sorgulamaya, demokrasiye, barışa ve geleceğimize sahip çıkmak için HAYIR demeye çağırıyoruz.”

Çağrıda imzası olanlar da şöyle:

“Prof. Mehmet Uğur, Yazar Aydın Çubukçu, Doç. Seçkin Sertdemir, Yrd. Doç. Ertan Ersoy, Yönetmen Suat Eroğlu, Yazar Akın Olgun, Gazeteci Faruk Eskioğlu, SPOT Sözcüsü Çağdaş Canbolat…”

İnternette https://tinyurl.com/k79ujrv linki kullanarak çağrı metninin altına imza atarak destek sunulabilecek.