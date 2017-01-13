Londra’dan İstanbul’a gazeteci heyeti

Basına yönelik baskılara ilişkin bilgi almak için Londra’dan İstanbul’a giden İngiltere basınında çalışan bir grup gazeteci, Evrensel gazetesini ziyaret etti.

Bir dizi görüşme gerçekleştirecek heyet, Evrensel gazetesine destek ziyaretinde bulundu. Türkiye’de basın üzerindeki artan baskılara ilişkin bilgi alan heyet, kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu çalışanlarının işsizlik maaşlarının kesilmesinin gerekçesini de sordu.

‘HUKUKİ BASKILAR ARTTI’

Uluslararası PEN Üyesi Caroline Stockford, İngiltere Gazeteciler Sendikası Üyesi Barry White, The Guardian Yazarı Owen Jones ve Abi Wilkinson, Morning Star Yazarı Steve Swenney, gazeteciler Alev Yaman ve Arif Bektaş’tan oluşan heyet, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu Genel Koordinatörü İskender Bayhan ile görüştü.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile kapatılan medya kuruluşları hakkında bilgi alan heyet ile görüşmede, Evrensel’e dönük artan baskılara dikkat çeken Fatih Polat, Mersin muhabirlerilerinin haber takibi sırasından gözaltına alındığını ve muhabirlerden Cemil Uğur’un iki ay cezaevinde tutulduğunu söyledi.

Hayatın Sesi Televizyonu Genel Koordinatörü İskender Bayhan ise televizyonlarının kapatılmasının 4.5 ayı doldurduğunu belirtti. Bayhan, kanalların OHAL kapsamında kapatılması nedeniyle hiçbir hukuki sürecin de başlatılamadığı aktardı.

Heyet, Türkiye’de medya üzerindeki baskılara ilişkin de bilgi aldı. 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL kapsamında yaşananlara ilişkin heyete bilgi veren Polat, darbe girişimi sonrası birçok gazetecinin sarı basın kartının iptal edildiğini ve Türkiye tarihinde en fazla sarı basın kartı iptal edilen süreçten geçildiğini sözlerine ekledi.