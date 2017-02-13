Bu lüks otellerin arazileri artık Varlık Fonu’nun!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Dünyaca ünlü lüks otellerin arazilerinin yanında Davraz Dağı Kayak Merkezi de fona devredildi…

Bakanlar Kurulu Kararıyla Varlık Fonu’na devredilen hazineye ait 2,3 milyon metrekare arazi arasında Isparta’daki kayak merkeziyle ünlü Davras Dağı da bulunuyor. Antalya Kundu’daki Mardan Palace, kent merkezinde bulunan Rixos, Falez ve Kemer ve Manavgat ilçeleriyle Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde onlarca 5 yıldızlı otel, su parkı ve plajın yanı sıra kamuya ait kamp alanlarının arazileri de Varlık Fonu’na devredildi. Clup Simena, Hillside Su ve Concorde Hotel gibi ünlü tatil mekânlarının yanında İstanbul Bakırköy’deki Kaşıbeyaz Restoran’ın üzerinde bulunduğu arazi de fona devredilen yerler arasında bulunuyor.

Türk kıyılarını en gözde otel ve tatil köylerinin arazileri Varlık Fonu’na devredildi. Mülkiyeti Hazineye ait olan toplam 2,3 milyon metrekare arazinin gelirleri bundan böyle Varlık Fonu’na aktarılacak. 5 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararına göre, Antalya, İzmir, Muğla, Aydın, Isparta ve Kayseri gibi illerde bulunan arazilerin yönetimi Varlık Fonu adına tescil ve devir işlemleri tamamlanıncaya kadar Maliye Bakanlığı’nca yürütülmeye devam edecek.

ANTALYA, İZMİR VE AYDIN’DA ÜNLÜ SAHİLLER FONA DEVREDİLDİ

Varlık Fonu’na devredilen arazilerin büyük kısmının üzerinde lüks turistik oteller bulunuyor. Buna göre fona devredilen arazilerin bulunduğu iller ve miktarları şöyle: Antalya ve ilçelerinde 700 bin, Aydın’da 959 bin, İzmir’de 556 bin, Isparta’da 37 bin, İstanbul’da 22 bin, Muğla’da 22 bin Kayseri’de ise 1.4 bin hektar.

FONA DEVREDİLEN ARAZİLERİN ÜZERİNDE LÜKS OTELLER BULUNUYOR

Antalya kent merkezinde bulunan Rixos ve Falez otelleri ile aynı bölgede yer alan Aqualand Dolphin su parkı ve Hillside Su Hotel’in üzerinde bulunduğu arazinin yanısıra Varlık Fonu’na devredilen rantı yüksek araziler ve üzerinde bulunan tesisler ise şöyle: Kundu Mardan Palace Hotel, Lara Limak De Luxe Hotel, Kundu Concorde Hotels, Kundu Royal Wings Hotel, Kundu Delphin Royal Palace, Kundu Fame Residance Hotel, Kemer Clup Simena Tatil Köyü, Kemer Asdem Beach Labada Hotel, Manavgat Royal Alhambra Palace Hotel, Manavgat Sorgun Barut Hotel ve Manavgat Çolaklı’daki Maliye Bakanlığı tesisleri.

HALK PLAJINDAN LÜKS OTELLERE EGE KIYILARI FONUN OLDU

İzmir: Selçuk Efes Palmwings Hotel, Özdere Onryia Claros Hotel, Gümüldür Clup Yalı Hotel, Selçuk Aquafantasy Hotel, Selçuk Halk Plajı ve Dereli Mocamp. Aydın: Kuşadası Grand Belish Hotel, Kuşadası Aqualand, Kuşadası Doubletree Hilton Hotel, Kuşadası Pine By Holidey Hotel, Kuşadası Efes Kongre Merkezi, Didim Venosa Beach Hotel, Didim Aquasis Resort Hotel.

ISPARTA’DA KAYAK MERKEZİ, İSTANBUL’DA KAŞIBEYAZ’IN ARAZİSİ