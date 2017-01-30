Macaristan Adana’ya konsolosluk açtı

Macaristan Adana Fahri Konsolosu olarak Demet Sabancı Çetindoğan’ı atadı.

Macaristan’ın yeni Adana Fahri Konsolosu Demet Sabancı Çetindoğan, 21 Ocak 2017 tarihinde Macaristan Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen törenle yemin etti. Adana Fahri Konsolosluğu 23 Ocak 2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayacak.

İkili ilişkilerin geliştirilmesinde ve ticaretin canlandırılmasında diğer fahri konsoloslarla birlikte Adana Fahri Konsolosluğu da önemli role sahip olacak.

Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, ” Takdir ve saygıyı hakkeden Türkiye, Avrupa’nın kapısıdır. Belirleyici bölgesel faktör ve günümüz zorluklarında terörizmle mücadele ve uluslarası göç yönetiminde anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir” dedi.

İtalya’daki otobüs kazasına hayatını kaybeden Macar öğrenciler için saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşları okunmasıyla atama töreni başladı.

Demet Sabancı Çetindoğan’ın Macaristan Fahri Konsolosu olarak atanmasında ilişkin yemin töreni gerçekleştirildi.

Çetindoğan, ”Türkiye’nin ortak hedef ve umutları paylaştığı Macaristan’ın Adana Fahri Konsolosu olarak atanmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Kadim ortak tarihimiz ve kültürümüz bulunmaktadır. Fahri Konsolosluk vesilesiyle ikili ilişkileri daha iyi bir seviyeye getirmek ve Macar vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasında elimden gelen gayreti göstereceğim” dedi.

Adana Fahri Konsolosluk açılış törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Demet Sabancı Çetindoğan’ın eşi Cengiz Çetindoğan, annesi Özcan Sabancı, abisi Ömer Sabancı, Arzu Sabancı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Gülhan Ulutekin, Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz, Kütahya Fahri Konsolosu İsmet Güral, Tekirdağ Fahri Konsolosu Erdoğan Erken, İzmir Fahri Konsolosu Christopher Dologh, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Müsteşar Ferenc Kekesi, Konsolos Dr. Laszlo Takacs, Prof.Dr. M Öcal Oğuz, Büyükelçi Lale Ülker, Didem Çapa, Krisztina Kata Nagy ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz’da törende şunları söyledi;

”Demet Sabancı Çetindoğan ülkemizin yakından tanıdığı başarılı iş kadınızdır. Aktif başarılı çalışmalarını iki dost ülke arasındaki ekonomik, sosyal, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğinin artmasında ciddi katkılar sağlayacaktır. Her iki ülkenin insanlarının birbirlerini en iyi şekilde tanıması ve pek çok alanda işbirliğinin gelişmesine destek olacaktır. Bu vesileyle hep birlikle el ele vererek dış ticaretimizin 2.5 milyar dolarlardan daha da yukarılara çıkacağına da inanıyoruz…”

Fahri Konsolosluk atanma töreni sonrasında Büyükelçilik konutunda misafirlere akşam yemeği ikramı yapıldı.