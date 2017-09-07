Macron’dan Türkiye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Yunan basınına Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili bir açıklama yaptı. Macron, “Türkiye son 6 ayda AB’den uzaklaştı ancak bağları koparmaktan kaçınmalıyız” şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıklamaları Yunan Kathimerini gazetesinde yayınlandı.

AB’nin Türkiye ile bağları koparmasına karşı olduğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Bağların kopartılmasını önlemeye çalışacağım çünkü Türkiye sığınmacı konusu ve terör tehdidi gibi birçok önemli krizde kritik bir ortak” dedi.

ATİNA’YA İKİ GÜNLÜK ZİYARET

Fransa Cumhurbaşkanı Macron resmi ziyaret çerçevesinde bugün ve yarın Atina’da temaslarda bulunacak.

Ziyaretin en dikkat çeken noktası Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un konuşma yapacağı yer. Macron konuşmasını tarihi Akropol’ü gören bir tepede yapacak.

Diplomatik çevreler Fransa’nın genç cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Avrupa Birliği’ndeki nüfuzunu arttırmaya çalıştığı yorumlarında bulunuyor.