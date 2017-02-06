Mahkemeden flaş Barbaros Şansal kararı

Mahkeme, Barbaros Şansal hakkında iddianameyi reddetti.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, modacı Barbaros Şansal hakkında düzenlenen iddianameyi “kesin ve inandırıcı delil yok” gerekçesiyle reddetti. Kararı Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç sosyal medya hesabından duyurdu.

Modacı Barbaros Şansal hakkındaki soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianameyle Şansal’ın, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

Mahkemenin iddianameyi ret kararıyla, gözler savcılığa çevirildi. Savcının iddianameyi ya mahkemenin ret gerekçesine uygun olarak yeniden düzenlemesi ya da aynen geri göndermesi bekleniyor.

Barbaros Şansal’ın tutukluluğu hakkında henüz bir karar verilmedi.