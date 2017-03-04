Malezya, Kuzey Kore büyükelçisini sınır dışı ediyor

Malezya hükümeti, Kuzey Kore büyükelçisini ‘istenmeyen kişi’ ilan ederek 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un üvey ağabeyi Kim Jong-nam’ın Malezya’da öldürülmesi sonrası iki ülke arasında gerilen ilişkiler kopma noktasına geldi.

Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman yaptığı açıklamada, hükümetin Kuzey Kore büyükelçisi Kang Chol’u istenmeyen kişi ilan ettiğini ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istediğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Büyükelçi Kang Chol’un bu davete uymaması üzerine, söz konusu talebin bir Dışişleri mensubuyla Kuzey Kore Büyükelçiliği’ne iletildiğini aktaran Aman, Malezya yönetiminin iki ülke temsilcilerinin yaptığı görüşmede Kim Jong-nam cinayeti sonrasında Malezya makamlarını suçlayıcı açıklamalarda bulunan Büyükelçi Kang’dan özür dilemesini talep etmesine rağmen Büyükelçi’nin özür dilemediğini aktardı.

Aman, “Açıkça belirtilmelidir, Malezya kendisine karşı yapılan hakaretlere sert cevap verecektir” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ahmed Zahid Hamidi, 2 Mart’ta önümüzdeki haftadan itibaren Kuzey Kore vatandaşlarına yönelik vize uygulamasına başlanacağını açıklamıştı.

Kim Jong-nam’ın 13 Şubat’ta öldürülmesinin ardından Büyükelçi Kang 17 Şubat’ta Malezya hükümetinin Kuzey Kore aleyhine çalışan dış güçlerle işbirliğinde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Bakanlığa çağrılmıştı. Malezya Dışişleri Bakanlığı’nda 20 Şubat’ta yapılan görüşmenin ardından büyükelçi Kang, eleştirilerini sürdürmüştü.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat’ta Kuala Lumpur’daki uluslararası havalimanında uğradığı VX sinir gazlı saldırının ardından hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Endonezya, Vietnam, Malezya ve Kuzey Kore vatandaşı 4 kişi gözaltına alınmıştı. Endonezya ve Vietnam vatandaşı iki kadının yargılanmasına dün başlanmıştı. Zanlılar, ilk duruşmada suçlamaları reddetmişti. Davanın ikinci duruşması 13 Nisan’da yapılacak. Şüphelilerin suçlu bulunmaları halinde idam edilmelerinin söz konusu olduğu belirtiliyor.