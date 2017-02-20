Malezya Kuzey Kore elçisini geri çekti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un üvey kardeşi Kim Jong-nam’ın Malezya’da öldürülmesinin ardından iki ülke arasında gerilimin artması nedeniyle Malezya Kuzey Kore’deki elçisini ülkeye geri çağırdı.

Kim Jong-nam’ın geçen hafta Kuala Lumpur’da havalimanında uçak beklerken gerçekleşen ölümü henüz aydınlatılamadı.

Önce bazı kadınları gözaltına alan emniyet güçleri son olarak dört Kuzey Koreli’nin peşine düştü.

Kuzey Kore’nin Malezya elçisi ise açıklamaları nedeniyle Malezya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Cinayetin arkasında Kuzey Kore’nin olduğuna yönelik söylentiler olsa da, buna yönelik bir kanıt ortaya çıkmadı. Kuzey Kore de konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Güney Kore ise Kuzey Kore’yi doğrudan suçlayan bir açıklama yayınladı.

Öte yandan Japonya’da bir televizyon kanalı, saldırının yapıldığı anı gösteren güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Ülke, geçen hafta boyunca Kuzey Kore’den gelen “cesedin otopsi yapılmadan Kuzey Kore’ye teslim edilmesi” talebini reddetmişti.

Bunun üzerine Kuzey Kore’nin Malezya Büyükelçisi Kang Chol, Malezya’yı “düşman güçlerle işbirliği yapmakla” suçlamış ve Malezya’nın saklayacak şeyleri olduğunu ifade etmişti.

Malezya Dışişleri Bakanlığı ise bu açıklamaya sert bir şekilde yanıt vermiş, Kim’in Malezya toprakları üzerinde ölmesi nedeniyle bu cinayeti araştırma sorumluluklarının bulunduğunu vurgulamıştı.

Malezyalı yetkililer otopsi sonuçlarını bekliyor.

Büyükelçi Kang Chol, kendi temsilcilerinin bulunmadığı bir ortamda yapılan bu otopsinin sonucunu tanımayacaklarını açıklamıştı.

Malezya, otopside DNA testi de yapabilmek için Kim’in Pekin ve Makao’daki ailesinden DNA örneği almaya çalışıyor.

Emniyet yetkilileri otopsinin ardından cenazeyi Kuzey Kore’ye teslim edeceklerini açıkladı.

Gözaltında kaç kişi var?

Bugüne kadar gözaltına alınan erkeklerin isimleri ve yaşları şöyle: Ri Ji Hyon, 33; Hong Song Hac, 34; O Jong Gil, 55, and Ri Jae Nam, 57.

Bu dört erkeğin yanı sıra iki de kadın gözaltında: Endonezyalı Siti Aisyah ve Vietnamlı Doan Thi Huong.

Malezya emniyeti bu kişilerin dışında dört erkek daha arıyor ancak şüphelilerin yurtdışına kaçmış olabileceğini belirtiyor.

Kim’in yüzüne kimyasal bir bez sürerek ölmesine yol açan ve gözaltına alınan Endonezyalı Siti Aisyah, kendisine bunun bir kamera şakası olduğunun söylendiğini ve bunun için para aldığını söylemişti.

Kim Jong-nam kimdir?

Kim, 2011’de yaşamını yitiren Kuzey Kore’nin eski lideri Kim Jong-il’in en büyük oğlu. Eskiden ülkenin başına geçecek veliaht olarak Kim Jong-nam görülüyordu

Babasının ardından ülkenin başına geçmesi beklenen Kim’in geleceği, 2001 yılında sahte pasaportla Japonya’ya gitmeye çalışırken yakalanmasının ardından değişti.

Kim, o tarihten sonra Çin, Singapur ve Makao’da sürgün hayatı yaşarken ülkenin başına üvey kardeşi Kim Jong-un geçti.

Kim daha önce ülkenin hanedanlıkla yönetilmesini açıkça eleştirmişti.