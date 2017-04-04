Mart ayında en az 148 işçi can verdi

İSİG raporuna göre mart ayında en az 148 işçi iş cinayetlerinde can verdi. Böylece 2017 yılının ilk üç ayında ölen işçi sayısı 441’e yükseldi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin yayınladığı (İSİG) rapora göre mart ayında en az 148 işçi iş cinayetlerinde can verdi. 2017 yılının ilk üç ayında ölen işçi sayısı ise 441’e yükseldi.

Sanayi işçilerinin ölümünde OHAL’le başlayan hızlı artışın devam ettiği belirtilen raporda, “İnşaat, yol iş kolunda 29 işçi; taşımacılık iş kolunda 20 işçi; metal iş kolunda 17 işçi; tarım, orman iş kolunda 12 işçi; madencilik iş kolunda 11 işçi; gemi, tersane iş kolunda 10 işçi; ticaret, büro iş kolunda 9 işçi; enerji iş kolunda 6 işçi; konaklama, eğlence iş kolunda 5 işçi; belediye, genel işler iş kolunda 5 işçi; savunma, güvenlik iş kolunda 4 işçi; tekstil, deri iş kolunda 3 işçi; ağaç, kağıt iş kolunda 3 işçi; sağlık, sosyal hizmetler iş kolunda 3 işçi; çimento, cam iş kolunda 2 işçi; gıda, şeker iş kolunda 1 işçi; petrokimya, lastik iş kolunda 1 işçi ve çalıştığı iş kolunu belirleyemediğimiz 6 işçi yaşamını yitirdi” dendi.

İş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı ise şöyle: “15-17 yaş grubunda 2 çocuk işçi; 18-27 yaş grubunda 19 işçi; 28-50 yaş grubunda 70 işçi; 51-64 yaş grubunda 27 işçi; 65 yaş ve üstü yaş grubunda 9 işçi; ve yaşı öğrenilemeyen 21 işçi.”

7 KADIN İŞÇİ İÇİN ÜRETİM DURMADI

TÜRK Metal’in 8 Mart vesilesiyle Ankara’da düzenlediği kadın kurultayına giden işçileri taşıyan otobüslerden birinin Bursa İnegöl’de devrildiği ve 7 işçi kadının yaşamını yitirdiği hatırlatılan raporda, “Türk Metal’den sembolik de olsa üretimi durduran, örgütlü olduğu fabrikalarda bir tavır ortaya koyan bir davranış beklerdik. Ancak etkinliğin iptali dışında bir tavır görmedik” dendi.

GREV HAKKI YOKSA SENDİKAL ÖZGÜRLÜK DE YOK

Yargıtayın TÜMTİS Ankara Şube başkanının da aralarında bulunduğu 14 sendikal kadro ve işçiye verilen hapis cezasını onadığı belirtilen raporda, Akbank’ta alınan grev kararının da Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenerek yasaklandığı, böylece AKP döneminde yasaklanan grev sayısının 11’e yükseldiği ifade edildi.

Yasaklananın sadece grev değil sendikal örgütlenme özgürlüğü olduğuna dikkat çekilen raporda, “Çünkü sendika özgürlüğünü de toplu pazarlık hakkını da belirleyen tek ve en önemli unsur grev hakkıdır. Grev hakkından yoksun bir evrende ne toplu pazarlıktan, ne de sendikal özgürlükten söz edilebilir” dendi.

Mart ayında yaşamını yitiren 148 emekçinin 130’u işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 8’i çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 10’u esnaflardan olmak üzere 18’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor… (İstanbul/EVRENSEL)