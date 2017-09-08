Meksika’da 8.0 büyüklüğünde deprem (Tsunami uyarısı)

Amerikan Jeoloji Merkezi depremin merkez üssünün Meksika’nın sahil kasabası Pijijiapan’ın 87 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

8.0 büyüklüğündeki depremin yerin 70 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

8.0 büyüklüğündeki deprem sonrası 4.9 ve 5.7 büyüklüğündeki iki artçı meydana geldi.

Dünyada ortalama 10 yılda bir görülen bu büyüklükteki deprem bir dakikadan fazla sürdü.

Deprem Meksika’nın başkenti Mexico City’de hissedildi. Halk panik içerisinde sokaklara çıktı.

Meksikalı yetkililer Chiapas kentinde deprem sonrası iki kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto depremle ilgili Twitter hebasından açıklama yaptı. Nieto depremle ilgili yetkililerden bilgi aldığı belirtti.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales deprem nedeniyle ülkesinde de bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Guatemala sınırına oldukça yakın olan bir bölgede oluşan depremin ardından maddi hasar da oluştu.

Meksika’nın Sivil Savunma Dairesi, 8.0 büyüklüğündeki depremin 1985 yılında ülkede yaşanan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinin ardından ülkede yaşanan en şiddetli deprem olduğunu belirtti.